PLANO DIRETOR PARTICIPATIVOFórum define delegados da sede do município para a 1ª Conferência Municipal

Evento está programado para às 19h desta quarta-feira (25), no auditório da Fiero

Como parte do processo para a realização da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM), que será realizada no dia 8 de novembro, a Prefeitura de Porto Velho realiza a partir das 19h, desta quarta-feira (25), o Fórum Preparatório de Porto Velho, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), localizada na rua Rui Barbosa, nº 1.112, bairro Arigolândia.

“A realização do fórum na sede do município ocorre após a realização dos Fóruns Preparatórios nos distritos, organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), uma oportunidade de participação direta da sociedade para discussão, avaliação e proposições à implantação da política urbana e territorial do município de Porto Velho”, explicou a subsecretária de Planejamento da Sempog, Raísa Tavares.

No fórum desta quarta, estarão reunidos sindicatos e entidades representativas de segmentos sociais, onde serão eleitos os delegados que irão participar da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM), e assim concorrerem a um assento no Conselho Municipal da Cidade (Concidade PVH). Esses delegados se juntarão aos já eleitos nos distritos.

Raísa Tavares disse que “o Plano Diretor é a principal lei que trata do desenvolvimento urbano de um município. Ele apresenta um diagnóstico das potencialidades e vocações, além de mostrar a realidade local, em todas as áreas. E é participativo, pois é elaborado em conjunto com a sociedade, que constrói junto”.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, através do decreto municipal nº 19.192/23, fez a convocação para a Conferência Municipal. O evento principal será realizado no dia 8 de novembro.

