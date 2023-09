PLANO DIRETORPrefeitura encerra ciclo de visitas do fórum preparatório nos distritos

Encontros fazem parte da programação da 1ª Conferência Municipal de acompanhamento do Plano Diretor que acontece em novembro

Como parte do processo para a realização da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho (PDPM), que será realizada no dia 8 de novembro, a Prefeitura de Porto Velho encerrou na quinta-feira (28) o ciclo de visitas aos distritos.

Vista Alegre de Abunã, Extrema, São Carlos, Nazaré, Demarcação, Calama, Jaci-Paraná, Nova Mutum Paraná, Abunã e Fortaleza de Abunã sediaram o Fórum Preparatório Distrital organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), uma oportunidade de participação direta da sociedade para discussão, avaliação e proposições à implantação da política urbana e territorial do município de Porto Velho.

Em outubro, o fórum será realizado na sede do município. Cada distrito teve suas particularidades. Em Demarcação, por exemplo, foi realizada a visita técnica de monitoramento pela equipe do Departamento de Implementação do Plano Diretor, da Subsecretaria de Planejamento, a fim de verificar a atual situação do distrito e suas respectivas demandas.

O distrito de Demarcação, no baixo Madeira, abrange parte da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado do rio Machado e a Estação ecológica Soldado da Borracha, conforme o Produto 3 – Diagnóstico Consolidado da Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho. As principais atividades econômicas desenvolvidas são a agricultura, plantio de mandioca, pesca, extrativismo da castanha e açaí.

No fórum preparatório da localidade, que aconteceu no último dia 21, foi realizada a análise conjunta das ações específicas do distrito de Demarcação que constam no anexo 3 – Núcleos Urbanos dos distritos de Porto Velho do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho. Essa análise ocorreu com a participação da comunidade expondo suas opiniões referentes aos temas apresentados, tais como: qualificação dos espaços urbanos, saneamento básico, meio ambiente, serviços urbanos, transporte público, saneamento básico, assistência social e outros.

No fórum também foram eleitos dois delegados e seus respectivos suplentes, os quais irão para Conferência de Acompanhamento do Plano Diretor validar o relatório de acompanhamento e eleger os novos assentos do Conselho da Cidade.

Texto: Sempog

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO