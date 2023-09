PLANO DIRETORRio Pardo sedia Fórum Distrital da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento

Nesta terça-feira (12) será a vez de a população de Nova Califórnia se manifestar

Dando continuidade à realização de Fóruns Preparatórios Distritais da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM), a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), ouviu a comunidade do distrito de Rio Pardo, na última semana.

Esses encontros ocorrerão em todos os distritos do município, ao longo deste mês de setembro, com o tema: “Por um Município Sustentável, Inclusivo e Participativo!”, sendo iniciado no distrito de União Bandeirantes. Em outubro, o fórum será realizado na sede do município.

No encontro, foi realizado o monitoramento das ações do plano diretor com os munícipes, com a eleição de dois delegados e seus respectivos suplentes para a 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, em novembro. A equipe técnica ainda percorreu a área do distrito, acompanhada do administrador de Rio Pardo, Lázaro Soares de Assunção. Nesta terça-feira (12), o evento acontece em Nova Califórnia, a partir das 18h30.

CONFERÊNCIA

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, através do Decreto Municipal nº 19.192/23, fez a convocação para a Conferência Municipal. O evento principal será realizado no dia 8 de novembro. Os Fóruns Preparatórios ocorrerão em todos os distritos do município com o objetivo de realizar um monitoramento da implementação do Plano Diretor em cada distrito, além de mobilizar a sociedade.

Nesses encontros, a população pode debater e expor suas opiniões sobre as ações executadas do Plano Diretor, em relação aos serviços públicos prestados. Os moradores ainda podem eleger os representantes distritais.

A Lei Complementar nº 838/2021, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho, estabelece a realização de Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, a cada dois anos, no segundo semestre dos anos ímpares.

Acompanhe as datas e horários das próximas reuniões:

12/09, às 18:30 – Distrito de Nova Califórnia;

13/09, às 14:00 – Distrito de Vista Alegre de Abunã;

13/09, às 19:00 – Distrito de Extrema;

19/09, às 14:00 – Distrito de São Carlos;

20/09, às 09:00 – Distrito de Nazaré;

21/09, às 08:00 – Distrito de Demarcação;

21/09, às 15:00 – Distrito de Calama;

26/09, às 10:00 – Distrito de Jaci-Paraná;

26/09, às 19:00 – Distrito de Nova Mutum Paraná;

27/09, às 13:00 – Distrito de Abunã;

28/09, às 09:00 – Distrito de Fortaleza de Abunã.

Os horários poderão ser ajustados conforme a disponibilidade da comunidade.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO