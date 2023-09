Demais encontros vão ocorrer ao longo deste mês em todos os distritos

Na última terça-feira (5), o distrito de União Bandeirantes inaugurou o período de realização dos Fóruns Distritais da 1ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM). Os encontros estão previstos para ocorrerem em todos os distritos de Porto Velho ao longo do mês de setembro.

O primeiro encontro aconteceu na Escola Municipal 3 de Dezembro, onde moradores da localidade elegeram dois delegados e respectivos suplentes para representarem o distrito na conferência, prevista para acontecer em 8 de novembro deste ano.

“O objetivo aqui foi alcançado. Realizamos visita técnica, monitoramos a implementação do plano e mobilizamos os moradores. Foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade e as demandas de União Bandeirantes e será assim em todos os distritos”, afirmou Fabiana de Oliveira, diretora do Departamento de Implementação do Plano Diretor.

Os fóruns são realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) e terão o tema “Por um Município Sustentável, Inclusivo e Participativo!”. O objetivo dos encontros é permitir que a população debata e exponha suas opiniões sobre as ações executadas no plano.

A próxima parada é no distrito de Rio Pardo, nesta quarta-feira (6). Após isso, a agenda dos fóruns será retomada no dia 12 de setembro e concluída no fim deste mês. Já o último fórum será realizado em Porto Velho, no mês de outubro, enquanto o evento principal ocorrerá no mês de novembro.

Confira as datas e horários para cada localidade:

05/09, às 19:00 – Distrito de União Bandeirantes;

06/09, às 10:00 – Distrito de Rio Pardo;

12/09, às 18:30 – Distrito de Nova Califórnia;

13/09, às 14:00 – Distrito de Vista Alegre de Abunã;

13/09, às 19:00 – Distrito de Extrema;

19/09, às 14:00 – Distrito de São Carlos;

20/09, às 09:00 – Distrito de Nazaré;

21/09, às 08:00 – Distrito de Demarcação;

21/09, às 15:00 – Distrito de Calama;

26/09, às 10:00 – Distrito de Jaci-Paraná;

26/09, às 19:00 – Distrito de Nova Mutum Paraná;

27/09, às 13:00 – Distrito de Abunã;

28/09, às 09:00 – Distrito de Fortaleza de Abunã.

Os horários poderão ser ajustados conforme a disponibilidade da comunidade.

Texto: SMC

Foto: Sempog

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO