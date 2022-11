Plantio de soja 2022/23 atinge 74% da área no Brasil

O plantio de soja atingiu 69% da área projetada para a safra 2022/2023, na última quinta-feira (10). O percentual supera a média histórica, mas fica abaixo do registrado no ano passado, com o tempo seco e quente no Centro-Oeste limitando o avanço e a finalização dos trabalhos

Na média Brasil, produtores tinham semeado 69% da área estimada para o país, avançou 12 pontos percentuais ante a semana anterior, mas mantendo o atraso na comparação com o índice de 78% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Apesar de estar atrás de 2021, quando o plantio foi bem acelerado, o indicador ainda estava ligeiramente à frente da média histórica de cinco anos, de 67%, segundo a AgRural.

Na última sexta-feira (11), o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) informou que o plantio de soja em Mato Grosso atingiu 96,17% da área projetada para a safra 2022/23, avanço semanal de 2,60 pontos percentuais. O resultado apresenta um atraso em comparação com o mesmo período da safra passada, com uma diferença de 3,35 pontos percentuais.

Fonte: AgroPlus