Plataforma permite o acesso, visualização, análise e compartilhamento de informações e dados geoespaciais

O Palácio Rio Madeira (PRM), sede do Governo de Rondônia, transformou-se em um atrativo natalino para a população rondoniense, com uma decoração de luzes no prédio e pátio principal. A cerimônia de abertura do “Natal de Luz” aconteceu na noite de terça-feira (21), e encantou a população da Capital. Além do impressionante espetáculo visual com a decoração natalina, um céu nevado e o letreiro “2024”, houve apresentações musicais, danças, e sobrevoo do Papai Noel sobre o Palácio Rio Madeira, com descida pela escadaria.

As famílias rondonienses lotaram o pátio principal do Palácio Rio Madeira. Crianças e adultos compartilhavam do sentimento de viver um momento de alegria, união, apreciando os encantos do Natal. Mas foi quando o ‘‘bom velhinho’’ apareceu no sobrevoo de helicóptero, que os olhares se iluminaram. Com celulares a postos, os adultos tentavam registrar o momento da melhor forma possível, já as crianças buscavam o melhor lugar no colo ou nos ombros dos pais para ver esse momento tão aguardado. E logo o Papai Noel desceu para ficar pertinho das famílias.

UNIÃO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, agradeceu as famílias rondonienses por prestigiarem o evento e pela união de todos, que tem resultado em um Estado mais próspero. Reforçou o compromisso com ações que fortalecem a saúde, educação, segurança, o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. ‘‘Estamos unidos para celebrar o “Natal de Luz”, lembrando o nascimento de Jesus, e a importância da nossa união. O Governo realiza esse momento para as famílias rondonienses e ficamos felizes de ver a população celebrando conosco. Temos muitas conquistas e queremos aperfeiçoar ainda mais as ações, a fim de que o nosso Estado tenha mais prosperidade’’, ressaltou.

A superintendente de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes explicou que, cada detalhe da ornamentação foi planejado para tornar a sede do Governo de Rondônia uma atração turística, aberta às famílias rondonienses neste período natalino. A decoração vai permanecer até cinco de janeiro. ‘‘Trazer esse espéculo de luz fortalece a esperança de que o Governo de Rondônia unido à população, pode superar todos os desafios e alcançar muitas conquistas para bem-estar social’’, salientou.

ESPETÁCULO

A vendedora Elaine Tupinambá ficou sabendo sobre o “Natal de Luz” pelo Instagram e esteve pela primeira vez no evento junto à família. ‘‘Queria ver o sobrevoo do Papai Noel e o espetáculo de luzes. É importante o Governo realizar um evento assim tão bonito para nossas famílias’’, avaliou.

Também participando pela primeira vez, a biomédica Nagila Dorneles prestigiou o evento com a filha Beatriz, de dois anos. ‘‘Um amigo me contou sobre o “Natal de Luz” e decidi vir para mostrar a decoração e a cantata de Natal para a minha filha, que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer,” relatou.

A família da autônoma Solange Nazaré Alexandre também esteve no evento. ‘‘Essa é uma ótima ideia do Governo de Rondônia. Vim para ver o Papai Noel, essa não é só uma expectativa das crianças, mas dos adultos também. É um espetáculo que encanta a todos’’.

A servidora do Poder Judiciário, Sheila Patrícia da Silva, e a família descobriram sobre o evento por notícia veiculada na televisão e levaram o mais novo membro da família, Jorge Luiz, de apenas cinco meses, caracterizado de Papai Noel. ‘‘Está tudo muito bonito, viemos ver a chegada do Papai Noel e o acender de luzes. Muito boa essa iniciativa do Governo’’.

FEIRA NATAL DE LUZ

O evento contou com a “Feira Natal de Luz”, realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e parceiros, com a participação de mais de 100 empreendedores de diversos setores, como culinária, artesanato e agroindústria.

Fonte: Governo RO