PM apresenta queda no índice de crimes na área do 7º BPM

Durante a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, a Polícia Militar, em conjunto com a GEI/SESDEC, BPFRON e a guarnição de operações com cães do GPCães do 11° BPM, interceptou nesta quarta-feira (11) dois suspeitos envolvidos em contrabando de cigarros, configurando, em tese, o delito previsto no artigo 334-A do Código Penal.

Os suspeitos, dois homens, sendo um o motorista de uma van amarela que transportava o cigarro contrabandeado e o outro que pilotava uma motocicleta, atuavam como “batedor”.

As equipes abordaram os suspeitos na região de Seringueiras, durante uma barreira policial montada na BR-429. Durante a abordagem ao veículo, foram encontradas 70 caixas contendo cerca de 35.000 maços de cigarros contrabandeados da marca POINT.

O motorista recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel, juntamente com a carga ilícita e o veículo apreendido. Em continuidade às diligências, o outro suspeito foi localizado no município de Seringueiras. Ambos confessaram que transportavam a mercadoria de forma irregular até Porto Velho, Rondônia.

A operação contou com a participação integrada de policiais do 10° BPM, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, demonstrando o comprometimento das forças de segurança no combate ao contrabando e à criminalidade transfronteiriça. A ação resultou na preservação da ordem pública, redução de prejuízos fiscais ao Estado e mitigação do impacto social causado pelo comércio ilegal.

Por fim, ressalta-se a eficiência da guarnição em coibir práticas ilícitas e garantir a segurança da comunidade.

Fonte: PM RO