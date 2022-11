PM libera acesso a aeroporto de Campinas após uso de retroescavadeira

Reprodução / Twitter – 25.11.2022 Manifestantes bloqueiam acesso ao Bloqueio acesso aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)

A Polícia Militar usou uma retroescavadeira para retirar a barricada montada no acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos , em Campinas (SP). Por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira (25), um grupo de manifestantes bolsonaristas fecharam duas pistas da Avenida José Amgarten para impedir a passagem de veículos pelo local .

As vias só foram liberadas por volta das 8h15.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , usando pallets e outros pedaços de madeira para montar uma espécie de barricada e bloquear a via. O grupo que participa dos atos antidemocráticos protesta contra o resultado do segundo turno das eleições 2022 , que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente .

Leia Também: Acusado de atentado à sede da Porta dos Fundos está preso no Rio

No local, os manifestantes também usaram caminhões para formar uma fila e ficarem parados na via, impedindo a passagem de outros veículos. Os carros que estavam na região usaram o acostamento para conseguir passar lentamente pela barricada.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), houve congestionamento no local, mas, como a pista não foi completamente fechada, apenas os caminhões tiveram que aguardar a liberação do bloqueio para passar.

Em vídeo compartilhado no Twitter , uma pessoa que estava, por volta das 5 horas, na via que foi fechada, mostrou a situação do local e disse que carretas não conseguiam passar.

Acesso ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, acaba de ser fechado por Manifestantes… 25/11/22 às 05:00 da manhã!!! pic.twitter.com/0rzGMgzrGW — ST Vanderlei 💎 (@medicinaupap) November 25, 2022

“Viracopos, 5 horas da manhã, dia 25/11/22, aeroporto internacional. Somente acostamento fluindo, carros utilitários, ambulâncias e carga livre estão passando. Carreta não passa”, afirmou o autor da gravação.

Os bloqueios em vias por todo o país começou ainda no dia 30 de outubro, após o anúncio da derrota de Bolsonaro e da vitória de Lula nas urnas . De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista obteve 50,90% (60.345.999) dos votos, enquanto o atual mandatário teve 49,10% (58.206.354).

Desde a redemocratização, essa foi a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício não conseguiu reeleição . Além disso, como apontou o iG , os líderes nas pesquisas sempre terminaram eleitos .

