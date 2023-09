Projeto visa promover a prevenção e reabilitação da saúde e bem-estar dos pequenos

Em seis meses, aproximadamente 34 mil crianças das escolas da rede pública municipal e estadual foram beneficiadas com atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). O projeto é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que visa intensificar o desenvolvimento dos pequenos por meio de estratégias de prevenção, promoção e reabilitação da saúde e bem-estar.

Durante o ano inteiro, as equipes da Semusa desenvolvem diversas atividades que integram saúde e educação, com o objetivo de incentivar o autocuidado entre as crianças e minimizar riscos de doenças, através de estratégias individuais e coletivas. Entre elas está a iniciativa de cuidados com a saúde bucal, um dos pilares do programa, que já foi incentivado por diversas Unidades de Saúde da Família (USF), como Agenor de Carvalho, Caladinho e Nova Mutum.

“A escovação, juntamente com a orientação em saúde bucal, faz parte das ações desenvolvidas no Programa Saúde na Escola. Essa já é uma atividade frequente da equipe odontológica. Nesse sentido, a equipe de saúde que atende o bairro Nova Porto Velho é responsável pelas atividades na Escola Bom Jesus. Durante a escovação supervisionada os agentes de saúde, as técnicas de enfermagem, a enfermeira e a médica realizaram orientação de higiene bucal e auxiliaram a cirurgiã dentista na prática da escovação com os alunos”, destacou Camila Freire, médica que atende na USF Agenor de Carvalho.

Ao todo 37 unidades de saúde do município realizaram 8.496 atividades, e as ações são feitas dentro e fora das redes de ensino, sejam elas da zona urbana ou rural, na capital ou nos distritos. Entre os 13 temas abordados, estão a atualização do esquema vacinal, alimentação saudável, promoção às práticas de atividades físicas, prevenção das violências e dos acidentes, combate ao uso de drogas e álcool, saúde mental e orientação sexual.

De janeiro até agosto, 91 escolas foram contempladas com atividades que visam a promoção da saúde e bem-estar dos estudantes, sendo 74 municipais e 17 estaduais. A meta é beneficiar cerca de 60 mil alunos e contemplar o total de 124 escolas até 2024, sendo 89 escolas do município e 35 estaduais.

Segundo a enfermeira e coordenadora do Programa Saúde na Escola da Semusa, Maria de Lourdes, as ações são resultados do trabalho constante dos profissionais para garantir o avanço do programa.

“É gratificante olhar para os resultados positivos, sabendo que são frutos do compromisso e trabalho árduo entre a gestão e os profissionais de saúde da Semusa, que trabalham constantemente para desenvolver estratégias que garantem a prevenção e promoção a saúde de nossas crianças através de serviços itinerantes como o PSE. Cerca de 85% dos alunos que recebem essa atenção básica nas escolas não precisam buscar tão cedo uma unidade de saúde para atendimento primordial”, afirma a coordenadora.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Taís Botelho)

Foto: Semusa/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO