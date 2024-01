PodCast Pensar Agro entrevista Frederico Azevedo, superintendente da OCB

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou dados que apontam um superávit de R$ 5,065 bilhões na balança comercial brasileira durante a terceira semana de janeiro, considerando uma taxa de câmbio de R$ 5 por dólar. O resultado foi impulsionado por exportações no valor de R$ 27,56 bilhões e importações de R$ 22,495 bilhões.

No acumulado do mês, o superávit alcançou a marca de R$ 22,355 bilhões. Durante o período analisado, as exportações apresentaram um crescimento expressivo de 22,4% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. O setor de Agropecuária destacou-se com um aumento de R$ 276 milhões (34,2%), a Indústria Extrativa registrou uma elevação de R$ 427,85 milhões (35,4%), e os produtos da Indústria de Transformação avançaram em R$ 451,25 milhões (14,4%).

As importações também registraram crescimento, embora mais moderado, com uma média diária de 1,7%. Na Agropecuária, houve uma pequena redução de R$ 0,25 milhões (-0,2%), enquanto na Indústria Extrativa observou-se uma queda de R$ 100,8 milhões (-27,1%). Os produtos da Indústria de Transformação, por outro lado, apresentaram um aumento de R$ 181,55 milhões (4,4%).

Esses números refletem a recuperação da economia brasileira e a retomada do comércio internacional. O destaque para o crescimento nas exportações, especialmente nos setores de Agropecuária e Indústria Extrativa, impulsionou o superávit da balança comercial, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país.