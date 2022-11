Poder de compra do suinocultor avança em novembro

Apesar dos preços dos suínos vivos terem recuado na primeira semana de novembro, os valores se sustentaram nas semanas seguintes com o suporte do ligeiro aquecimento na demanda. Dessa forma, a média de preços do animal vivo da parcial de novembro está acima da registrada em outubro.

Já para o milho, importante insumo da alimentação da atividade, os valores médios de novembro também se encontram acima do observado no mês anterior. Porém, os preços avançam de forma menos intensa que os do animal vivo.

Diante desse cenário, os cálculos do Cepea indicam que o poder de compra do suinocultor paulista melhorou frente ao milho de outubro para novembro.

Fonte: AgroPlus