Poder Judiciário de Rondônia empossa 15 servidores (as)

Uma solenidade no auditório do edifício-sede marcou a posse de 15 novos (as) servidores (as) no Poder Judiciário de Rondônia nesta quinta-feira, 24. Os analistas judiciários em psicologia e técnicos (as) judiciários (as) foram aprovados no último concurso da instituição, realizado em 2021 e vão atuar na comarca de Porto Velho. Desde que o concurso foi homologado, mais de 660 servidores já tomaram posse em comarcas de todo o Estado.

Ao dar as boas-vindas aos (às) empossados (as), predominantemente oriundos de Rondônia, o juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti, destacou as oportunidades de crescimento profissional oferecidas pela instituição. Forti mencionou também a qualidade da Justiça de Rondônia, atestada pelo Conselho Nacional de Justiça por três anos consecutivos com o selo diamante.

Aos psicólogos, que foram lotados em Núcleos Psicossociais, o secretário ressaltou a importância do trabalho. “Temos uma equipe muito qualificada, que oferece o subsídio necessário para que os magistrados possam decidir com mais segurança”, destacou.

O psicólogo Andrei Marcelo Botelho, que foi lotado em um juizado de Violência Doméstica, falou do desafio de atuar na Justiça, para o qual se sente preparado. “É um momento de conquista”, disse. Ao deixar a cidade de Manaus, a agora técnica judiciária Carla Ribeiro Pinto realizou um sonho. “Sempre quis ser servidora pública e vir para um tribunal respeitado e bem conceituado é muito importante”, pontuou.

A cerimônia seguiu com a condução do secretário de Gestão de Pessoas, Gustavo Nicocelli, que apresentou as lotações e esclareceu sobre benefícios e direitos do servidor do Poder Judiciário. Após a leitura do termo de posse, os (as) novos (as) servidores (as) prestaram juramento de bem servir à Justiça. A cerimônia teve a presença de amigos e familiares.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO