Poder Judiciário de Rondônia participa de diplomação de prefeito e vereadores eleitos em Porto Velho

Famílias habilitadas ou que estão em processo de habilitação para adoção de crianças e adolescentes em Porto Velho, grupo de apoio à adoção Acalanto, e demais envolvidos com o tema participaram de uma ação de sensibilização especial nesta sexta-feira, no Fórum Geral César Montenegro. O “Café com adoção”, realizado pela equipe de colocação familiar da Vara de Proteção à Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Rondônia, promoveu um espaço de reflexão sobre os desafios e perspectivas relacionados à adoção.

A assistente social Rita Picanço destacou que a iniciativa teve como propósito apresentar um balanço das ações realizadas em Porto Velho além de sensibilizar sobre a necessidade de discutir a temática e todas as suas implicações. “A adoção tem que ser um tema corrente. Temos a perspectiva de fazer com que compreendam que a adoção é uma possibilidade de oferecer a uma criança ou adolescente uma nova forma de viver, pois elas só vão para adoção quando suas famílias não representam mais proteção e segurança”, explicou. Entre os dados apresentados no café, 11 rodas de preparação para adoção, 19 famílias habilitadas.

Questões psicossociais que envolvem o processo de preparação para adoção foram abordadas no encontro. O Café também tratou sobre a busca ativa e a entrega protegida, quando a mãe decide entregar seu bebê para adoção e faz isso com a intervenção da Justiça.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO