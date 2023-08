Poder Judiciário de Rondônia participa do evento de imersão em tecnologia, em São Paulo

O Tribunal de Justiça de Rondônia deu posse nos últimos dias a quatro novos (as) servidores (as) na comarca de Ji-Paraná, a segunda maior do Estado. Os (as) empossados (as) foram aprovados (as) no último concurso realizado em 2021 pela instituição. Dois psicólogos, um técnico judiciário e uma assistente social assumiram os cargos em solenidade reservada com a presença de familiares.

A posse foi dada pelo diretor do Fórum, juiz Valdecir Ramos de Souza.Os empossados são: Milca Isabele Santos Carvalho, analista em psicologia; Osvaldo Teixeira Escobar, Técnico Judiciário; Geslaine Possmoser Alves de Lanes, Analista em Serviço Social e Raul Camilo Guimarães Garcia, Analista em psicologia.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO