Poder Judiciário de Rondônia promove integração sustentável entre gestores

Identidade, cultura, políticas de sustentabilidade e bem viver no Poder Judiciário de Rondônia foram temas do primeiro encontro de aperfeiçoamento em sustentabilidade e governança, alinhados com o Plano de Logística Sustentável, PLS. O evento aconteceu no auditório do Centro de Documentação Histórica do Judiciário e proporcionou a integração de gestores de diversos setores do Tribunal de Justiça de Rondônia, sobre as ações sustentáveis no âmbito da Justiça do Estado.

O juiz auxiliar da presidência, que é presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, Guilherme Baldan abriu o evento e ressaltou sobre a importância da contribuição de cada gestor no comprometimento coletivo nas questões do meio ambiente.

As palestras foram ministradas pela coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental (Nages), Maiara Ribeiro, e do psicólogo do TJRO, Leandro Missiatto.

Segundo Maiara Ribeiro o encontro é estratégico e tem o objetivo de reunir a gestão socioambiental do Poder Judiciário de Rondônia. “O PLS instrumentaliza como é na prática ações que promovem a sustentabilidade, como o consumo de papel, energia, água, ações que promovem a qualidade de vida e capacitação para todo o corpo funcional do tribunal de justiça. No encontro promovemos um alinhamento com gestores, líderes e a alta administração para atuar com ações sustentáveis de forma mais colaborativa”, pontuou.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO