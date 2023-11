Poder Judiciário de Rondônia recebe cópia de documento histórico do primeiro presidente do TJRO 

As páginas já amareladas pelo tempo do documento impresso datado 23 de outubro de 1975 revelam o pedido de inscrição suplementar do advogado Fouad Darwich Zacharias, oriundo do Estado do Pará, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil datam o início da trajetória do pioneiro da Justiça de Rondônia. Personagem histórico do Estado, Fouad Darwich é um dos sete samurais fundadores da Justiça de Rondônia. Cópia do documento que faz parte do acervo na OAB Rondônia foi entregue ao Centro Cultural e de Documentação Histórica do Poder Judiciário de Rondônia nesta semana.

A documentação de Fouad, que foi inscrito sob o número 07-A na Ordem, inclui Diploma de Conclusão do Curso de Ciências Jurídicas, de 1947, além de outros documentos pessoais. Toda a documentação foi digitalizada em um esforço da OAB-RO para preservar a história do Estado. Natural de Altamira, Pará, estado onde atuou como advogado e depois como promotor público, Fouad se tornaria, em 26 de janeiro, o desembargador responsável por conduzir o Tribunal de Justiça, junto com outros notáveis juristas que ficaram conhecidos como os 7 Samurais do Judiciário de Rondônia: Cesar Montenegro, Clemenceau Pedrosa Maia, Darci Ferreira, Aldo Castanheira, Dimas Ribeiro da Fonseca e Hélio Fonseca.

Ao receber o documento encadernado, na última sessão do Tribunal Pleno Administrativo, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, o remeteu ao diretor da Escola da Magistratura, Raduan Miguel Filho, para integrar o acervo do Centro Cultural e de Documentação Histórica do Poder Judiciário, onde poderá ficar exposto para visitação. O presidente do TJRO agradeceu à OAB pelo gesto de entrega do documento, de grande importância para a história da Justiça e do Estado.

Neto de Fouad Darwich, o juiz do TJRO, Bruno Darwich, destaca a importância histórica do avô, definido por ele como “um desbravador idealista”, para o Judiciário rondoniense. “Sua trajetória se confunde com a história das instituições jurídicas”, pontua, ao lembrar que o avô também foi o primeiro presidente da OAB e primeiro procurador-geral do Estado, antes de receber a missão do então governador, Jorge Teixeira, de fundar a Justiça de Rondônia.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO