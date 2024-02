Polêmica entre Ivete e Baby do Brasil faz foliões inovar nas fantasias: ‘Macetando’

Convidada especial do Cordão do Bola Preta, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval carioca, Paolla Oliveira roubou a cena (mais uma vez!) no último sábado (10).

Neste ano, o Bola Preta destacou a importância da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade através do tema “Cuidar é Amar”. Inclusive, esta é a primeira vez que o bloco tem compensação de carbono.

Para a ocasião especial, Paolla surgiu com um look branco repleto de bolinhas pretas, composto por uma blusa cropped e uma minissaia. Além da faixa de ‘Rainha do Carnaval’, a atriz também usou como acessório um grande laço em seu pescoço e pulseiras com formato de bolas pretas. O adereço de cabeça também contava com várias bolas pretas, em homenagem ao bloco.

A musa compartilhou sua simpatia, beleza e muito samba no pé com os quase um milhão de foliões que aproveitaram a festa, e ainda parabenizou o bloco por seu 105° desfile. “Estou desde 6h aqui, me arrumando, porque hoje é dia do Cordão do Bola Preta, que eu tanto amo. Já estou com essa sensação deliciosa de estar lá, comemorando com eles os 105 anos de desfile do Bola”, celebrou a atriz em suas redes sociais. Confira: