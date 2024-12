Poliana Rocha brilha com look arrasador em show de Leonardo: ‘Decotão generoso’

Poliana Rocha, de 49 anos, caprichou no decote para prestigiar o show Cabaré do marido, o cantor Leonardo, de 61 anos, que teve participação de Bruno e Marrone, no Vibra, em São Paulo, nesta sexta-feira (20).

A influenciadora, que posou sorridente antes do evento, chamou atenção com seu look sexy, que combinava jeans com uma blusa de decote generoso e fenda q revelava a barriga sarada.