Polícia Ambiental Identifica Desmatamento Ilegal e Apreende Escavadeira em Cacaulândia!

Em uma operação realizada no dia 26 de dezembro de 2024, a Polícia Militar Ambiental, em conjunto com equipes do Patamo e Força Tática do 8° e 7° BPM, constatou o desmatamento ilegal de 8,071 hectares de floresta nativa na zona rural de Cacaulândia. A ação foi conduzida com base em alertas de desmatamento emitidos por satélites.

No local, situado na zona rural de Cacaulândia, foram identificados sinais recentes de desmatamento com o uso de maquinário pesado. Após rastrear marcas na área, a equipe encontrou uma escavadeira hidráulica Volvo modelo EC140DLM, utilizada no desflorestamento. O equipamento foi registrado em fotos, e a área desmatada foi embargada, conforme os termos legais.

Tanto a contratante do serviço quanto o operador do maquinário foram autuados e ambos assinaram um termo circunstanciado de ocorrencia, se comprometendo a comparecer em juizo quando acionados. A escavadeira hidráulica foi apreendida e registrada conforme previsto em lei, a área desmatada foi embargada, para que assim haja a regeneração da floresta devastada.

A operação demonstra o compromisso da PMRO com a proteção do meio ambiente e o combate ao desmatamento ilegal em Rondônia. Ações integradas como estas são essenciais para preservar a biodiversidade e combater práticas que prejudicam o equilíbrio ecológico. A Polícia Militar Ambiental segue firme em sua missão de proteger os recursos naturais e garantir o cumprimento das leis ambientais no estado.

Foto: área de desmate ilegal.





Fonte: PM RO