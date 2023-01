Polícia apreende carro alugado por aluna da USP com dinheiro da turma

Reprodução / USP Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, confessou ter usado parte do dinheiro para benefício próprio

A aluna da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP ) que confessou à Polícia Civil ter desviado quase R$ 1 milhão da comissão de formatura, Alicia Dudy Muller , alugou um Wolkswagen Virtus por dez meses ao preço de R$ 2.000 por mês, ou seja, com um total de R$ 20 mil gastos. O carro foi apreendido na manhã desta terça-feira (24).

O modelo é avaliado em R$ 120 mil e foi levado pela Polícia Civil no apartamento que a jovem também alugava. De acordo com as investigações, os aluguéis do veículo e do apartamento foram pagos com o dinheiro da formatura.

Outros itens de Alicia também foram recolhidos na ocasião, como cartões de crédito e um diário.

Alicia confessou à delegada Zuleika Gonzalez Araújo ter usado parte do dinheiro arrecadado pela turma para gastos pessoais. Com a quantia, além de pagar o carro e apartamento, a estudante também comprou um celular de última geração e um tablet, avaliado em R$ 6.000.

O total do dinheiro retirado da comissão de formatura utilizado por Alicia para benefício próprio ainda é desconhecido. O estilo de vida que a jovem estava levando nos últimos meses, porém, “é incompatível com a renda que ela tinha de, no máximo, quatro mil e poucos reais” por mês, conforme afirmou a delegada na última semana.

De acordo com a polícia, ela recebia valores de fontes diferentes. Ela tinha R$ 1.000 para auxílio-pesquisa, R$ 1.800 para o curso de doutorando e outras fontes de renda de “pequenos trabalhos”.

Empresa de formaturas vai pagar pela festa

O chefe de gabinete do Procon-SP, Guilherme Farid, disse que a empresa que foi contratada para realizar a festa de formatura da turma de Medicina, a “Ás Formaturas” , vai propor pagar os prejuízos do evento.

“A maior parte do valor está relacionada à infraestrutura física e eles [Ás Formaturas] disseram que iriam absorver os valores com seus fornecedores parceiros”, disse Farid sobre a festa, nessa segunda (23). O evento deveria custar por volta de R$ 1,8 milhão.

De acordo com a empresa, os outros alunos que compunham a comissão de formatura sabiam que o dinheiro estava sendo transferido para contas no nome de Alicia.

Na última sexta (20), ela teve quebra do sigilo bancário decretada . O pedido da polícia paulista foi feito no último dia 17, e o objetivo do acesso às contas bancárias da aluna de 25 anos é rastrear o fluxo financeiro dala em relação às transações referentes ao dinheiro da comissão de formatura .

Estudante confessou o desvio

Alicia Dudy Muller Veiga prestou depoimento à Polícia Civil na última quinta e confessou ter desviado o dinheiro , sendo indiciada por apropriação indébita . A estudante vai responder em liberdade, mas há chance de ela ser alvo de um pedido de prisão preventiva.

Conforme a delegada Zuleika Gonzalez, ao assumir que o dinheiro não estava sendo bem administrado pela “Ás Formaturas”, ela optou por investir todo o montante financeiro de maneira independente. Nubank e Banco do Brasil foram os bancos usados por ela para guardar o dinheiro.

Quando se deu conta de que os investimentos não estavam dando resultado, Alicia, então presidente da comissão de formatura da turma 106 da FMUSP, começou a se desesperar e passou a fazer apostas em casas lotéricas .

Outra parte do dinheiro foi usado para custear despesas pessoais da estudante.

Além do inquérito que investiga a apropriação do valor da turma, Alicia também é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro , no Deic de São Bernardo do Campo. A acusação parte dos donos da lotérica na qual a estudante tentou apostar quase R$ 900 mil em jogos .

A estudante teria ganhado cinco vezes na loteria em 2022 , com apostas feitas após a transferência do dinheiro da turma para a conta pessoal dela, no fim de 2021.

