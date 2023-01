Polícia arquiva investigações contra Bruno Krupp por estupro

Reprodução/Youtube Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula

Acontece nesta segunda-feira (02) a posse de Flávio Dino como ministro da Justiça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia contara com um reforço na segurança por parte da Força Nacional. Ela acontece a partir das 14h, no Palácio da Justiça, sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, localizado na Esplanada, em Brasília.

A atuação das tropas federais no interior do Palácio, com o objetivo de “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, foi assinado na sexta-feira (30), pelo então ministro em exercício, Antonio Ramirez Lorenzo. A publicação no Diário Oficial da União (DOU) aconteceu apenas nesta segunda-feira.





As tropas da Força Nacional tem auxiliado desde a semana passada na atuação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As linhas que trabalham são nas operações relacionadas à posse presidencial.

Com as posses dos eleitos em 2022, o governo do Distrito Federal, juntamente com autoridades federais, ampliaram as ações de segurança na capital, visando barrar violências durante a cerimônia na festa que seguiu a posse, realizada no último domingo.

As preocupações se foram motivas pelo ataque de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorreu no dia 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula, e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Neste dia, manifestantes queimaram carros e ônibus na parte central da cidade, além de tentarem invadir o prédio da PF. Recentemente, houve também uma tentativa frustrada de explodir um caminhão de combustível perto do Aeroporto de Brasília.





Fonte: IG Nacional