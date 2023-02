Polícia Civil de Rondônia integra a Operação Átria que envolve todos os estados brasileiros

“Em busca da sustentabilidade para o setor rural”, este foi o tema do 1° Encontro das Agroindústrias do município de Cacoal, onde produtores rurais, autoridades municipais e estaduais, com apoio de instituições privadas e do comércio local, se reuniram para debater políticas públicas para o setor das agroindústrias do Estado.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento trabalha a troca de informações com os envolvidos do setor produtivo. “O produtor rural, que tem uma agroindústria, não desfruta dos benefícios por falta de conhecimento, precisamos discutir as políticas públicas para poder fomentar o agronegócio no Estado”, ressaltou.

O governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri tem dado uma atenção especial ao pequeno agricultor, pois através dos programas de incentivos a transformação no campo é realizada, gerando emprego e renda. “Debates como estes ajudam na formalização dos pequenos produtores rurais, como por exemplo, o surgimento de novas parcerias e investimentos, aperfeiçoamento profissional do setor, e a união dos setores produtivos que ajudam no crescimento do agro em Rondônia”, destacou Luiz Paulo, secretário de agricultura do Estado.

Um dos agricultores presentes no 1° Encontro das Agroindústrias, foi o agricultor João da Luz, que é cafeicultor do município de Cacoal, premiado no ano passado, com o 3° lugar no Concafé – Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café, promovido pelo Governo de Rondônia e ainda o 2° lugar no Coffee Of The Year, durante a Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte (MG). Ele decidiu abrir uma agroindústria, e hoje beneficia o grão e vende para o comercio local. “O Governo tem nos ajudado bastante por meio da assistência técnica e isso tem feito toda diferença na minha agroindústria”, salientou João da Luz.

Fonte: Governo RO