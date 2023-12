POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO E PRENDE SUSPEITOS DE PARTICIPAREM DO ROUBO DE DROGA NO INSTITUTO LABORATORIAL CRIMINAL  (IICC) EM PORTO VELHO, RO.

Segundo o Delegado Daniel Braga, que preside as investigações, ao realizarem a análise das imagens gravadas pelo CFTV daquele Instituto, constatou-se que os assaltantes já tinham informação do local onde havia droga guardada. Com isso, ao seguirem com as investigações, identificaram movimentações suspeitas de prestadores de serviço daquele local, que possivelmente participaram do crime, fornecendo informações e imagens do local aos outros integrantes do bando que ficou responsável por invadir o prédio durante a madrugada e subtrair a droga.

Restou apurado ainda que os três assaltantes que subtraírem a droga fugiram pela parte de trás do prédio do ILC. Sendo certo que estes sujeitos pularam alguns muros até chegarem a Rua Maranhão, onde foram resgatados por outro sujeito que estava em um veículo VW/GOL, de cor cinza, que usava uma placa adulterada. Ainda durante as investigações, foi possível identificar os condutores de um veículo Renegate de uma motocicleta que prestaram apoio aos assaltantes durante a execução do crime.

Na presente operação fora empregado 40 Policiais Civis de diversas delegacias da capital para cumprirem 5 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão domiciliar.

A ação policial resultou na prisão de 4 pessoas, sendo uma delas por posse de droga e 3 por mandado de prisão preventiva.

XEQUE-MATE! O nome da operação faz referência a uma jogada no xadrez, onde o rei, peça mais importante do jogo do jogo, realiza um ataque sem qualquer possibilidade de fuga ou defesa ao oponente. Nesta manhã a Polícia Civil do Estado de Rondônia, após complexa investigação realizada pela DERF (PATRIMÔNIO), aplica um xeque-mate no bando criminoso que subtraiu a droga do ILC no mês de julho do corre