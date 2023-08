Polícia Civil mata dois suspeitos de participação em chacina na Bahia

Pelo menos 14 pessoas foram presas em flagrante nesta segunda-feira (28) durante a operação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o objetivo de combater internacionalmente crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Com os presos foram encontrados computadores e celulares, pen-drives e outros aparelhos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

A Operação Aliados pela Infância teve, em São Paulo, 50 alvos, em mais de 20 municípios, incluindo a capital paulista. A ação também foi realizada simultaneamente na Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Panamá, Porto Rico e Estados Unidos, totalizando 151 alvos. Nestes países, até agora, cerca de outras 23 pessoas foram presas em flagrante, também com material pornográfico envolvendo menores.

Segundo as informações da Polícia Civil, em São Paulo, para chegar aos suspeitos, foram analisadas 30 mil conexões, com mais de 650 mil arquivos. Todo o material apreendido será analisado pela perícia que também recuperará dados apagados. Se for encontrado material impróprio, o suspeito será indiciado.

Fonte: EBC GERAL