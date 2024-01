POLÍCIA CRIA GABINETE DE CRISE PARA ENFRENTAR CRIMES BRUTAIS QUE ESTÃO OCORRENDO NA CAPITAL

Líderes de facções estão se matando. No meio da rua. Em plena luz do dia. Tiroteios que apavoram os moradores de ruas pacatas, que nunca viram tanta violência. Bandidos atacando e atirando uns contra os outros. Gente cruel matando morador de rua a pedradas. A Capital de Rondônia está vivendo um momento assustador, em termos de truculência dos criminosos, de crimes bárbaros, de extrema brutalidade. Embora alguns tipos de crimes diminuíram, como o feminicídio, onde já houve uma pequena mas segura melhora, o que observa é que a bandidagem, nunca esteve tão ienta, tão eivada de crueldade. Uma das vítimas foi morta com 70 tiros. Outra, com mais de 20. Os recados são dados de uma facção para outra, cada uma querendo mostrar mais força e mais destemor; mais desumanidade. A qualquer momento, geralmente num subúrbio da Capital e, muitas vezes, em condomínios populares, os ataques são feitos à base de armamento pesado e muita munição. Recentemente, uma criança que andava de bicicleta dentro de um dos conjuntos habitacionais, foi morta com um tiro na cabeça, uma bala perdida, enquanto bandidos rivais trocando tiros. A criação de um gabinete de crise pelas forças policiais, anunciada pelo comandante da PM, coronel Regis Braguin, foi a resposta encontrada neste momento, para tentar acabar com o domínio das ruas e de bairros inteiros pelas forças do crime.

Braguin anuncia uma união de forças da própria PM, Polícia Civil e todas as demais forças, com apoio direto de gente do Exército e da Polícia Federal, para dar combate a esse onda de violência que ataca nossa Capital. Obviamente que as medidas são importantes, mas sempre paliativas, porque não importa o crime, logo logo os bandidos estarão soltos novamente, nas ruas, para voltar a cometer os mesmos crimes. Afinal, como tem decidido alguns magistrados brasileiros (num caso ocorrido em Minas Gerais, neste final de ano é sintomático, quando um bandido foi solto, durante a saidinha de Natal, assassinou um policial) é considerado apenas mais uma vítima da sociedade, lamentavelmente. Mas isso já é outro assunto. O que importa é que nossas forças policiais estão reagindo. E os primeiros resultados já estão aparecendo.

IPTU E TAXA DO LIXO NA CAPITAL VOLTAM A SER ALVO DE PROTESTOS: HÁ CASOS DE ATÉ 100 POR CENTO DE AUMENTO A SER PAGO

Mais uma vez a questão do IPTU e a Taxa do Lixo voltam ao noticiário, com muitos protestos dos porto-velhenses, alguns alegando que vão pagar um aumento de 100 por cento sobre o ano passado. Obviamente que esse percentual não atingiu todos os contribuintes. Alguns protestos que chegaram ao programa Papo de Redação (Parecis FM, de segunda a sexta meio dia) com os Dinossauros do Rádio, apresentaram números em que o reajuste chegava a 25 por cento; outro em 44 por cento e um terceiro em 81 por cento. O caso que superou os 100 por cento também foi denunciado por um morador, cujo imóvel não sofreu melhorias e, portanto, não havia motivo para um aumento tão significativo. Basicamente, o que falta, através da Secretaria Municipal da Fazenda, a Semfaz, é uma comunicação eficiente e transparência nas suas decisões. Os percentuais foram decididos ainda no ano passado, pela Câmara de Vereadores, mas sem a divulgação que deveria ter tido, já que é um assunto que interessa a milhares de proprietários de imóveis na Capital. Há dois anos, já houve problema semelhante, quando a Prefeitura anunciou um super aumento nos pagamentos do IPTU, mas depois voltou atrás e a situação acalmou. Há ainda, desde aquela época, um problema não resolvido pela Semfaz: pessoas que haviam pago os valores estratosféricos, têm direito a receber a devolução do que pagaram a mais. Há algumas dezenas de casos de quem, tanto tempo depois, jamais viu a cor do dinheiro da devolução. Está na hora de resolver isso também.

CASSOL E BAGATTOLI: PARCERIA FORTE ENTRE DUAS IMPORTANTES LIDERANÇAS DA POLÍTICA RONNDONIENSE

Duas poderosas forças políticas de Rondônia andam conversando, participando, juntas, de eventos e trocando elogios. O que isso quer dizer, só o futuro pode traduzir. O ex-governador e ex-senador Ivo Cassol e o senador e megaempresário Jaime Bagattoli nunca estiveram tão próximos. Nesta semana, os dois se encontraram novamente, dessa vez para entregar um prêmio de destaque ao empresário Eugênio Ribeiro, da empresa Cairu, maior fabricante de bicicletas do país. O empresário é um dos orgulhos do Estado, por tudo o que fez e faz na condição de empreendedor, empregando direta e indiretamente centenas e centenas de pessoas. Cassol e Bagattoli começaram a aproximação já há algum tempo. O que se sabe é que há uma admiração mútua e muitos pontos convergentes no que ambos defendem na política. O ex-governador está aguardando a votação da Reforma Política, para voltar a ter seus direitos político assegurados, já que recebeu dupla e injusta punição: sua condenação quando foi Prefeito de Rolim de Moura, ocorreu sem ele ter desviado um só centavo de dinheiro público e entregado todas as obras projetadas. Afora isso, caso tivesse cumprido a pena desde a primeira decisão, há muito já estaria liberado para voltar à vida pública. A Reforma o recolocará no cenário e, sem dúvida, disputará o Governo, caso isso ocorra. Bagattoli tem oito anos de mandato no Senado e pode ser um parceiro de enorme importância para Cassol, nesta parceria que se desenha.

TRÊS ANOS ANTES, ELEIÇÃO PARA DUAS VAGAS AO SENADO JÁ ENTROU NO RADAR DA NOSSA POLÍTICA

Por falar em Senado, os Marcos vão se enfrentar nas urnas, novamente, em 2026. Marcos Rocha e Marcos Rogério, se não houver nenhuma surpresa no roteiro qie está se desenhando, estarão entre os concorrentes às duas cadeiras em disputa. Jaime Bagattoli não vai concorrer, porque tem mandato até 2030 e Confúcio Moura, como normalmente faz, só decide seus passos na última hora. Quem mais? Acir Grgacz, que também deverá estar com seus direitos políticos recuperados, é outro nome quentíssimo. Liderança incontestável da região central do Estado, mas respeitado em todas as demais, Acir teve um mandato de resultados bastante positivos, quando sentou na cadeira de senador. A surpresa, nessa relação, pode vir de Rolim de Moura. Embora continue batendo pé que não pensa em voltar a política, o ex-senador Valdir Raupp tem sido instado a repensar o assunto, por onde quer que ande, nessa terra de Rondon. Ele tem andado em encontros do MDB, sempre acompanhado da sua esposa, a ex-deputada federal Marinha Raupp e não tem falado mais com tanta convicção que não quer saber mais de disputar eleição. Marinha, contudo, não pensa mais em disputar, mas certamente, numa decisão de Raupp em disputar, ela seria um cabo eleitoral inestimável. Quase três anos antes, a corrida pelo Senado, na verdade, já está no ar do mundo da política.

EDSON MARTINS SUPEROU A INJUSTIÇA E VOLTA À POLÍTICA, COMO CANDIDATO À PREFEITURA DE URUPÁ PELA TERCEIRA VEZ

Um personagem da vida pública rondoniense que sofreu o peso da injustiça, está voltando e quer recomeçar uma carreira interrompida por decisões judiciais que o tiraram do cargo que ocupava, embora tenha sido absolvido tempos depois nas instâncias superiores. Duas vezes prefeito de Urupá e já no quarto mandato como deputado estadual, sempre reeleito, pela seriedade do trabalho que realizou, Edson Martins teve interrompida sua vida pública e perdeu seus direitos políticos, por causa de firulas jurídicas (nada a ver com corrupção) em um dos seus mandatos no Executivo da sua cidade. Perdeu sua cadeira na Assembleia Legislativa quando tinha mais uma reeleição garantida. Agora liberado pela Justiça, com seus direitos recuperados, ele volta a disputar uma eleição, dessa vez tentando mais um mandato como Prefeito da cidade que o consagrou para as urnas e para novos passos na política estadual. Transformada em município em 13 de fevereiro de 1992, portanto prestes a comemorar seus 32 anos, Urupá teve um momento importante do seu desenvolvimento graças a duas administrações bem sucedidas de Edson Martins. Ele foi eleito pela primeira vez em 1997, quando a cidade ainda recém chegava ao quinto ano de existência. Reeleito em 2001, teve mais de 70 por cento dos votos válidos, o que resume a satisfação da população com seu governo. Seu primeiro mandato como deputado estadual começou em 2009 e esteve no parlamento, sempre com atuação destacada, durante quase 14 anos.

METAMORFOSE DO DETRAN NÃO ACABOU COM O FIM DE MAIS DE 30 TAXAS: VEM AÍ A HABILITAÇÃO SOCIAL E OUTROS AVANÇOS

Uma verdadeira revolução no Detran de Rondônia! Pela primeira na história do órgão, alguma taxa ou emolumento é extinta ou diminuída. Numa só tacada, foram mais de 30. Projeto enviado pelo governador Marcos Rocha foi aprovado pela Assembleia em tempo recorde e já vale desde o 1º de janeiro. Vai ficar nisso? Vai não! O diretor geral do Detran, Léo Moraes, mentor da batalha vencida pela redução de taxas e extinção de algumas delas, ainda tem outras cartas na manga, para beneficiar o consumidor rondoniense, que sempre reclamou do pacote abusivo de cobranças praticadas pelo órgão. Uma delas é a criação da Carteira de Habilitação Social, com preço irrisório, para beneficiar a quem não tem condições de pagar hoje, por exemplo, quase 500 reais para ter o documento. Outra é uma reavaliação geral, incluindo os custos, dos exames médicos cobrados de quem vai fazer ou renovar sua Habilitação. Ou seja: a orientação do novo Detran, comandado por Léo e com o aval do governador Marcos Rocha e do secretário da Sefin, Luis Fernando, é transformar o órgão numa estrutura enxuta, qualificada e que preste os melhores serviços ao contribuinte, sem arrancar todo o dinheiro possível do bolso dele. Vem ainda outras novidades por aí. Por isso, é importante ficar de olho em tudo o que Leo Moraes está planejando, para modernizar o órgão que antes era apenas uma máquina de arrecadar dinheiro.

ASSASSINOS À SOLTA: FINALMENTE, PARECE QUE O PRESIDENTE DO SENADO VAI TOMAR CORAGEM CONTRA O ABSURDO DAS SAIDINHAS

Foram dois tiros na cabeça, um no braço. O policial morreu na hora. O assassino? Um bandidão com 28 passagens pelas delegacias e presídios; denunciado por assassinato e vários outros crimes. O que ele estava fazendo na rua, livre, leve e solto? Pois esse facínora foi um dos beneficiados pela saidinha de Natal em Minas Gerais. Obviamente não voltou à cadeia no dia marcado e, junto com um comparsa, ficou nas ruas praticando vários delitos, até enfrentar a polícia e assassinar brutalmente um policial militar. Nos meios do Judiciário, já houve posicionamentos de que o bandido é mais uma vítima da sociedade, enquanto só se ouviu protestos, choros e ranger de dentes de seus parceiros e familiares. Quem mais? Pois os dois tiros na cabeça do PM mineiro parecem ter, finalmente, dado o sinal para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ouvisse o clamor da imensa maioria da sociedade brasileira e decidisse discutir as tais saidinhas dos criminosos, quando, embora a maioria volte às prisões, a minoria que foge causa pânico na população. Conhecido por sua falta de coragem em enfrentar temas polêmicos, principalmente os que não agradam o atual governo, Pacheco pode, dessa vez, dizer a que veio no comando do Senado Federal. Quem sabe, ao menos nisso, a sociedade não passe a ser mais protegida contra a bandidagem?

GOVERNO COMEMORA QUEDA ACENTUADA NO NÚMERO DE QUEIMADAS E DESMATAMENTO NO ANO PASSADO

O ano começou bem para Rondônia, no quesito da situação ambiental. As medidas adotadas para o fortalecimento de ações em defesa do meio ambiente, determinadas pelo Governo, obtiveram avanços positivos contra o desmatamento. O governador Marcos Rocha comemorou os números positivos. Entre eles, uma redução de 64 por cento no desmatamento em todo o Estado. Entre as medidas tomadas para o a combate às derrubadas, elas está o investimento em inovação tecnológica, que ajuda na identificação de desmatamento em tempo real para uma efetiva atuação da equipe de fiscalização. Segundo o Governador, os resultados comprovam que os investimentos do Governo estão dando certo. Entre os avanços, há também mais boas notas nesse pacote ambiental: a queda registrada foi de 33 por cento nas queimadas; 41 por cento na taxa anual de desmatamento, 56 por cento no número de alertas de desmatamento e 64 por cento na queda nas áreas de alertas de desmatamento, em comparação a 2022. Rocha sublinha que as medidas adotadas são fundamentais. “São diversas as ações que estamos realizando para proteger o meio ambiente em Rondônia como aquisição de equipamentos modernos, educação ambiental, fiscalização e também o desenvolvimento do sistema GeoPortal, que possibilita monitorar o desmatamento em tempo real”, ressaltou.

ENERGISA RESUME DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR RONDONIENSE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

A Energisa Rondônia esclarece os direitos e deveres dos consumidores em relação aos serviços de energia elétrica, reafirmando seu compromisso em proporcionar uma relação cada vez mais transparente e eficiente com a população. Segundo Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais, é a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que exerce a regulação do setor elétrico em todo o país, estabelecendo as normas que impactam diretamente a vida dos consumidores. No entanto, ele ressalta que muitas pessoas desconhecem, em parte ou totalmente, tais regulamentações, o que pode resultar em prejuízos devido à falta de conhecimento sobre como proceder ou a quem recorrer em situações específicas. Com o objetivo de tornar mais acessíveis os conhecimentos sobre os direitos e deveres dos consumidores, o gerente elenca as principais orientações para facilitar a compreensão nesse contexto. Entre outros, são direitos dos Clientes: escolher a data de vencimento de sua conta de energia, a partir das opções oferecidas pela distribuidora. Outro: determinação da Aneel é de que os consumidores devem receber a fatura com pelo menos cinco dias úteis de antecedência ao vencimento. No quesito atendimento, os clientes têm o direito a um atendimento telefônico gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias, para resolver emergências: o telefone é 0800 647 0120. Também têm direito a receber avisos prévios em casos de manutenção programada que impacte temporariamente o fornecimento de energia. Nesses casos, o cliente deve ser informado com pelo menos 72 horas de antecedência. Mais um direito: em situações de desligamentos acidentais, causados por fenômenos naturais ou incidentes, a unidade consumidora tem prioridade no restabelecimento da energia.

ENTRE OS DEVERES, CADASTRO ATUALIZADO, FACILIDADE DE ACESSO E PAGAMENTO PONTUAL DAS FATURAS

Na contrapartida, há deveres importantes que o cliente/consumidor deve seguir. Como por exemplo manter seu cadastro atualizado, incluindo nome, documentos do titular, e-mail, telefone e número de celular. Isso é responsabilidade do cliente. Outro: avisar sobre Dependentes de Equipamentos Essenciais ou seja, informar à Energisa sobre dependentes que necessitem de equipamentos elétricos vitais para a vida, garantindo atendimento personalizado em desligamentos. Também facilitar o acesso para Inspeções: O cliente deve facilitar o acesso de empregados e representantes da distribuidora para inspeções e leitura de medição. Mais: fazer os pagamentos com pontualidade, contribuindo para a manutenção da qualidade dos serviços, evitando multas e juros por atraso, ao efetuar o pagamento das faturas em dia. Por fim, o tema da Adequação Técnica e Segurança das Instalações: manter as instalações elétricas do imóvel em conformidade técnica e com segurança é um dever do cliente. Para obter informações mais detalhadas sobre os direitos e deveres dos consumidores em relação à energia elétrica, a Energisa Rondônia disponibiliza recursos no site oficial da empresa, acessível em www.energisa.com.br. Canais de atendimento da Energisa: – WhatsApp Gisa: (69) 9 9358-9673 – – Call Center: 0800 647 0120 — Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android).

PERGUNTINHA

Na sua opinião, o Brasil está melhor neste início de 2024 do que estava no mesmo período do ano passado, como defendem os governistas ou está pior, caso se ouça a opinião dos oposicionistas?

