Polícia dos EUA prende brasileiro foragido há 14 dias

A polícia da Pensilvânia informou nesta quarta-feira (13) que prendeu Danilo Cavalcante , brasileiro condenado à prisão perpétua que estava foragido há 14 dias . A corporação ainda fará uma entrevista coletiva para detalhar a captura.

No Twitter, a polícia disse que fará a coletiva às 9h30 do horário local, 10h30 no horário de Brasília.

A press conference announcing details of THE CAPTURE of Danelo Cavalcante is scheduled for 9:30am at the Po-Mar-Lin Fire company, 36 Firehouse Drive, Kennett Square, PA. — PA State Police (@PAStatePolice) September 13, 2023

Na terça-feira (12), a polícia havia afirmado ter “certeza” que Cavalcante estava no perímetro de buscas estabelecido e que seria preso “o quanto antes”. Ele foi visto pela última vez em South Coventry, no condado de Chester, no leste da Pensilvânia, vestindo calça azul e sem camisa.

Danilo viralizou após um vídeo das câmeras de segurança da prisão, gravado em 31 de agosto, flagrar ele escalando as paredes e passando pelo arame farpado para sair da cadeia. Cavalcante ainda conseguiu caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiros com um morador.

Sua busca mobilizou, ao todo, 500 agentes de segurança. O governo do estado havia posto uma recompensa de US$ 25 (cerca de R$ 123 mil) para quem colaborasse com informações sobre o brasileiro.

Ele foi condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. Após escapar da prisão, ele conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa a cerca de 32 quilômetros de onde iniciou a fuga.

“Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou o tenente-coronel George Bivens, um dos policiais responsáveis pela operação de buscas.

“Provavelmente ele encontrou a garagem aberta, não foi algo planejado”, completou.

Com o rifle, o brasileiro trocou “vários tiros” tiros com o morador da casa, segundo Bivens. Ao menos sete tiros teriam sido disparados, segundo a Fox 29.





