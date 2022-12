Polícia faz ação contra fraudes em venda de ingressos do Pão de Açúcar

Policiais civis cumprem hoje (8) 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudar a compra de ingressos para o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e depois revende-los. Segundo a Polícia Civil, os criminosos usavam cartões clonados ou furtados para comprar os tíquetes através do canal oficial do bondinho.

Depois, o grupo revendia esses ingressos para turistas por um preço abaixo daquele cobrado pela concessionária que administra o bondinho.

O esquema causou um prejuízo de cerca de R$ 150 mil no período de seis meses para a concessionária, já que os titulares dos cartões pedem o estorno da compra, ao identificarem seu uso indevido.