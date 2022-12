Polícia Federal apreende mais de 700 kg de cocaína com casal no ES

Divulgação/Polícia Federal – 10.12.2022 Mais de 700 kg de cocaína foram encontrados com casal na Serra

Na manhã deste sábado (10), a Polícia Federal apreendeu mais de 700 quilos de cocaína com um casal, na Serra , no Espírito Santo . A droga seria colocada em cascos de navios em diversos portos do estado com direção à Europa .

Segundo a PF , o homem de 54 anos e sua esposa de 34 anos já vinham sendo investigados após eles alugarem um imóvel onde faziam a preparação e estocagem da droga que seria inserida em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos por “ Sea Chest ”.

Todos os cargueiros escolhidos que aportariam no Espírito Santo teriam como destino direto a Europa. Nas suas rotas eles não atracariam em outros portos do Brasil.

A PF do Espírito Santo foi alertada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre a vinda dos traficantes para a região de Vitória.

O casal foi identificado nesta sexta-feira (9). No local, os encontraram cerca de 23 pacotes com aproximadamente 35 kg de cocaína cada um, num total de 785 kg.

O casal teria vindo do Rio sem a droga. A origem do material está sendo investigada. O homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

O caso segue sendo investigado pela polícia.

Fonte: IG Nacional