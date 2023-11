Polícia Federal combate fraudes bancárias em 10 estados

No compromisso contínuo com a eficiência energética, a Energisa segue com a implementação dos projetos contemplados na Chamada Pública realizada no ano passado. O Batalhão da Polícia Ambiental (BPA) de Candeias do Jamari é um dos clientes que está recebendo melhorias substanciais em sua infraestrutura, visando não apenas a economia de energia, mas também a promoção de práticas sustentáveis.

No Batalhão mais de 30 lâmpadas serão substituídas pelo modelo LED, conhecido por sua eficiência energética e durabilidade. A instituição também receberá três refrigeradores e 10 aparelhos de ar-condicionado com selo Procel, indicando um alto padrão de eficiência energética. Os benefícios não param por aí. A Energisa implementará um sistema fotovoltaico com capacidade de 37,10 kWp (quilowatt de potência de pico), reforçando o compromisso da empresa com fontes de energia renovável e sustentabilidade ambiental.

Camila Teixeira ressalta a importância da iniciativa: “Estamos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atuamos. Por meio dessas ações, buscamos não apenas a economia de energia, mas também a conscientização sobre a importância do consumo consciente de energia.”

Foto: Site da Polícia Militar do Estado de Rondônia