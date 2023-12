Polícia Federal combate milícia na zona oeste do Rio

O Banco da Amazônia anuncia a abertura das inscrições para o edital de Seleção Pública de Pesquisa Científica e Tecnológica 2024. Com o objetivo de direcionar investimentos para projetos que irão gerar novos conhecimentos, tecnologias e inovação, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população na Amazônia, a instituição irá disponibilizar R$ 800 mil para impulsionar os projetos selecionados, dando prioridade a projetos que estejam alinhados com a sua atuação na Amazônia Legal.

O Edital aprovado através do parecer GERES/CDESU 2023/004, de 27/11/2023, prevê em seu escopo a priorização de propostas em conformidade com os temas abaixo:

Os interessados em participar da seleção do edital devem realizar inscrição de forma gratuita, encaminhando as propostas para o e-mail: [email protected]. As inscrições estarão abertas no período de 1° de janeiro a 29 de fevereiro de 2024.