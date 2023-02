Polícia Federal deflagra operação contra fraudadores do PIS e Cofins

Na noite desta quarta-feira (08.02), o Santos FC venceu o São Bento na Vila Belmiro, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Lucas Barbosa marcou o gol do triunfo Alvinegro.

Em toda a partida, o time santista foi superior ao seu adversário, dominando as ações por completo. No segundo tempo, a pressão aumentou, e após boa jogada pela esquerda, Lucas Barbosa subiu mais alto que a marcação e testou firme para dar a vitória ao Peixe.

O time santista volta a campo no domingo (12), diante do São Paulo, no Morumbi, às 18h30.

O jogo

Logo aos três minutos, o Peixe já finalizou na partida. Ângelo faz boa jogada pela direita, passa por três marcadores e deixa com João Lucas, que cruza para Marcos Leonardo. O camisa 9 finaliza e o goleiro faz a defesa.

Seis minutos depois, Ângelo recebe na direita, limpa a marcação e avança pelo meio, clareando para a finalização. O Menino da Vila finaliza firme, obrigando o goleiro a espalmar para escanteio.

Após cobrança de escanteio, aos 12 minutos, Dodi aproveita a sobra e bate no canto. A bola passa raspando pela trave.

Aos 27 minutos, Ivonei cobra escanteio para o meio da área, e Maicon cabeceia bem, mas a bola passa perto da trave.

Ângelo recebe pelo meio, aos 32 minutos, avança e bate mirando o canto direito, mas a bola vai para fora.

Aos 42 minutos, Marcos Leonardo completa para o gol após cruzamento, mas a arbitragem anula o gol santista.

Já no segundo tempo, aos 12 minutos, o Alvinegro tem mais um gol invalidade. Após rápido contra-ataque puxado por Dodi, Ivonei deixa com Mendoza, mas em posição irregular.

Cinco minutos depois, Eduardo Bauermann rouba a bola na intermédia e entrega para Ivonei. O meio-campista deixa passa para Marcos Leonardo, na entrada da área, que finta a marcação e bate colocado, e a bola passa muito perto do travessão.

E aos 39 minutos, enfim, o gol do Peixe saiu. Gabriel Pirani, Lucas Pires e Lucas Braga envolvem a marcação pelo lado esquerdo, e o lateral cruza na medida para outro Lucas, o Barbosa, cabecear firme e estufar a rede do São Bento. Placar justo na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

Santos FC 1 x 0 EC São Bento

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

Horário: 21h35

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões Amarelos: João Lucas, Marcos Leonardo, Nathan e Sandry (SFC); Vitinho (ESB)

Público: 6.539

Renda: R$ 286.560,00

Gols: Lucas Barbosa aos 39min do segundo tempo.

Santos FC: João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry (Lucas Barbosa) e Ivonei (Gabriel Pirani); Ângelo (Raniel), Marcos Leonardo e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann

EC São Bento: Zé Carlos (Edson Mardden); Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon (Felipe Camargo); Vitinho, Marquinhos, Renan Mota (Cristiano) e Carlos Jatobá (Neto Paraíba); Fernandinho e Marcos Nunes (Branquinho). Técnico: Paulo Roberto Santos

Fonte: Agência Esporte