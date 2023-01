Polícia Federal deflagra terceira fase da Operação Lesa Pátria

Na noite desta quinta-feira (26.01), o São Paulo recebeu a Portuguesa no Morumbi em jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista 2023 e goleou o rival por 4 a 1, com gols de Luciano, Galoppo (2) e Pedrinho.

O Tricolor, escalado por Rogério Ceni, começou o jogo com Rafael no gol; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington na defesa; Pablo Maia, Nestor e Luciano no meio; e Wellington Rato, David e Galoppo no ataque.

No primeiro tempo, o São Paulo controlou totalmente a partida e não deixou que o time visitante concretizasse jogadas perigosas. E, mais que isso, criou boas oportunidades no setor ofensivo. Aos 15 minutos, depois de cruzamento de Nestor, Wellington Rato acertou a bola no travessão. Três minutos depois, Orejuela levantou na área e David cabeceou para a defesa do goleiro luso.

Aos 36 minutos, porém, o time rubro-verde nada pode fazer para deter o ímpeto de Luciano: Wellington Rato cobrou escanteio e o camisa nº 10 do Tricolor cabeceou firme a bola, direto para as redes! São Paulo 1 a 0!

Na segunda etapa, o cenário se manteve propício ao time da casa: aos 12 minutos, David fez uma bela jogada pela esquerda, invadiu a defesa adversária e tocou para trás, onde encontrou Galoppo livre. O argentino não teve dificuldade de tocar para o gol e ampliar o marcador! São Paulo 2 a 0!

O meio-campista atacante argentino estava numa noite inspirada! Aos 29 minutos, Rodrigo Nestor driblou à vontade na área lusa até ser derrubado. Pênalti marcado, que Galoppo prontamente se dispôs a cobrar. São Paulo 3 a 0!

Perto do fim do jogo, a Portuguesa descontou, com Lucas Nathan. Impiedoso, o Tricolor voltou a marcar poucos segundos depois: Liziero interceptou o adversário e Pedrinho recuperou a bola. O atacante finalizou de esquerda com uma pancada direto no gol! São Paulo 4 a 1!

SÃO PAULO 4 x 1 PORTUGUESA

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 26/01/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30

Transmissão: TNT, HBO MAX e Youtube

SPFC: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington (Liziero, 34/2); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Marcos Paulo, 34/2) e Luciano (Juan, 34/2); Wellington Rato (Luan, 23/2), David (Pedrinho, 23/2) e Galoppo. Técnico: Rogério Ceni

Gols: Luciano, 36/1; Galoppo, 12/2 Galoppo, 29/2; Pedrinho, 43/2

Cartões amarelos: Pablo Maia, 44/1; Luciano, 1/2; Marcos Paulo, 39/2

APD: Thomazella; Pará, Bruno Leonardo, Victor Ramos e Thallyson; Madison, Tauã (Diogo Marzagão, 19/2), Gustavo Bochecha (Richard, 19/2) e Lucas Nathan; Paraizo (Daniel Costa, 19/2) e João Victor (Lucas Venuto, 25/2). Técnico: Mazola Júnior

Gol: Lucas Nathan, 41/2

Cartão amarelo: Pará, 39/1; Madison, 4/2; Tauã, 8/2

Público: 31.705 pagantes

Renda: R$ 1.050.503,00

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro

VAR: Daiane Muniz dos Santos

AVAR1: Fabricio Porfirio de Moura

Observador VAR: Carlos Augusto Nogueira Junior