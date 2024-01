Polícia Federal divulga balanço da Operação Lesa Pátria

Foram realizadas 23 fases, além da adoção de outras medidas de polícia judiciária

A Polícia Federal consolidou, nesta segunda-feira, 8/1/2024, os resultados dos trabalhos desenvolvidos desde que – há exatamente um ano, em Brasília – o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano contra prédios, móveis e outros bens da União.

A operação apresenta os números consolidados a seguir:

Mandados de prisão preventiva: 97

Mandados de busca e apreensão: 313

Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29*

Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147,00*

Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000,00*

Além dos números acima, frutos das 23 fases da Lesa Pátria, foram realizadas 1.393 prisões em flagrante em decorrência dos atos de 8/1/2023, nos dias que sucederam aos ataques.

*Os valores são estimados, tendo em vista que bens sofrem depreciação com o passar o tempo e não foram contabilizadas ainda as apreensões da 23ª fase.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

Coordenação-Geral de Comunicação Social