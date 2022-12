Polícia identifica mulher que abandonou bebê em hotel da Barra no Rio

Marcos Porto – O Dia (21.12.2022) Polícia civil localiza mãe que abandonou bebê na Barra da Tijuca

A Polícia Civil identificou, nesta terça-feira (20), a mulher que abandonou o próprio filho recém-nascido em um hotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (13) e agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, descobriram que Luana Gomes, de 37 anos, foi andando de seu local de trabalho, em um shopping, até os estabelecimentos onde deu a luz e deixou a criança, ambos na Avenida das Américas, uma das principais da região.

Câmeras de segurança flagraram o trajeto da mulher e em uma das imagens, é possível ver Luana caminhando com o bebê no colo, poucos minutos depois dele ter nascido.

Leia também Moraes, Mendes e Lewandowski vão continuar trabalhos no recesso do STF

Ela segue pela via em direção ao hotel, onde abandona o recém-nascido, e depois volta para o trabalho, no Shopping Novo Leblon. Nos registros, a mãe aparece com o uniforme da empresa de limpeza em que atua como líder de equipe e carregando uma sacola plástica. Em alguns momentos, ela parece falar ao telefone. De acordo com o delegado Angelo Lages, os agentes tentaram encontrar a mulher no Shopping Novo Leblon na noite de ontem, mas ela não estava. As equipes voltaram ao local na manhã desta quarta-feira (21) e conduziram Luana para prestar depoimento.

Na oitiva, ela contou que, no dia de crime, depois de deixar o trabalho e antes de começar a limpeza que é contratada para fazer após o expediente, decidiu ir ao Rio Design, que fica a poucos metros de distância, para comprar um brinquedo para o filho.

Já no local, segundo o depoimento, a mulher sentiu uma dor aguda nas costas, que foi se intensificando. Luana saiu do shopping e ao sentar no chão, próxima à árvores, sentiu um líquido escorrer por suas pernas, momento em que percebeu que estava em trabalho de parto e deu a luz ao bebê.

Depois do nascimento, ela enrolou a criança em um casaco e seguiu em direção ao seu local de trabalho, onde pegou seus pertences e foi embora. A mãe negou que soubesse que estava grávida e que ficou desnorteada e com medo da reação dos familiares.

Câmeras de segurança Mãe que abandonou bebê recém-nascido responderá em liberdade

Ainda de acordo com o relato da mulher, ao passar em frente ao hotel Barra First Class, acreditou que ali seria seguro para deixar o recém-nascido.

Luana ficou parada por alguns segundos em frente a hospedaria e, depois de perceber que não havia seguranças na parte lateral, deixou o bebê próximo à pilastras de uma área coberta e foi embora, em direção ao trabalho, novemente, de onde seguiu para sua casa. No depoimento, ela disse também que não comentou sobre o ocorrido com ninguém.

Na ocasião, um segurança do hotel onde o bebê foi deixado acionou a Polícia Militar e uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) o levou para a Maternidade Leila Diniz, no mesmo bairro. Segundo a equipe médica da unidade, o recém-nascido nasceu com aproximadamente sete meses de gestação.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta quarta-feira, que o menino continua internado e seu quadro de saúde permanece estável . Casada há cerca de 14 anos e mãe de uma adolescente de 17 e de um menino de 3, Luana afirmou que vinha sentido dores nas costas há um mês, mas que não desconfiou da gestação, por não apresentar outros sintomas.

Ela contou que já sofreu dois abortos espontâneos por não ter sinais da gravidez e que não procurou atendimento médico após o parto. A mulher disse ainda que teve medo de seu marido acreditar que o bebê fosse fruto de um relacionamento extraconjugal, que ela disse não ter.

Ainda na oitiva, ela declarou que está arrependida e que agora quer ficar com a criança. Ela disse também que não teve ajuda de ninguém no crime.

Segundo o delegado, uma colega de trabalho afirmou que nos últimos meses vinha estranhando seu comportamento, já que ela vinha passando mal com frequência e estava sempre de casaco.

Luana vai responder pelo crime de abandono de incapaz em liberdade, por não haver mais flagrante. As investigações vão continuar para ouvir outras testemunhas e para realizar novas diligências.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional