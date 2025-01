Polícia Militar Ambiental realiza leilão de bens apreendidos e doados

A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), promoverá um leilão de bens apreendidos e doados no dia 16 de janeiro de 2025, às 11horas, na modalidade Leilão de Lance Selado.

Os envelopes com os lances podem ser enviados via correios ou por outras operadoras postais para o endereço: Sede do Quartel do Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, localizado na BR-364, Km 22,5, Bairro Santa Izabel, CEP 76860-000, Candeias do Jamari/RO. Alternativamente, os participantes poderão entregar os envelopes pessoalmente no mesmo endereço, até as 10h50min do dia 16 de janeiro de 2025, data da abertura dos lances.

O leilão será conduzido em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Provisória Policial Militar nº 001/CPE/PMRO/2023 (Id. nº 0036852683), oferecendo uma excelente oportunidade para aquisição de bens a preços acessíveis. A participação presencial exige apresentação de documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, além do Certificado de Regularidade de Cadastro Técnico Federal, quando aplicável.

Itens disponíveis para arrematação Os lotes abrangem uma ampla variedade de bens, que poderão ser vistoriados pelos interessados antes do evento. Embora não seja obrigatória, a vistoria é altamente recomendada para os participantes avaliarem as condições dos itens. Após a arrematação, as vendas serão irrevogáveis, não sendo possível desistir da compra.

Condições do leilão Os lances iniciarão a partir do valor de avaliação de cada lote, e o critério de julgamento será o maior lance ofertado. O pagamento deverá ser realizado integralmente no prazo de até cinco (05) dias úteis após a sessão pública, sob pena de aplicação de penalidades previstas no edital.

Comissão e dúvidas A comissão organizadora do leilão, composta por membros da Polícia Militar, está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas e garantir a transparência do processo. Impugnações ao edital poderão ser apresentadas até três dias úteis antes do leilão, assegurando ampla participação e equidade.

Em caso de dúvidas, quanto a apresentação da documentação, os interessados poderão contactar membro da Comissão para saná-las, através do contato telefônico (69) 99951-4633 (WhatsApp).

Este evento não apenas oferece uma excelente oportunidade para aquisição de bens, mas também reforça a transparência e a responsabilidade na gestão pública, garantindo a destinação adequada de itens apreendidos.

Para mais informações, consulte o edital completo disponível no site oficial da Polícia Militar de Rondônia através do link: (SEI_0054385065_Edital_6).



Não perca essa chance!

Fonte: PM RO