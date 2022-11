Polícia Militar de Rondônia completa 47 anos com destaque para aplicação de novas tecnologias

Teve início na sexta-feira (25), o Circuito Rondon Cultural no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho. O evento, que também foi transmitido pelo YouTube, contou com atrações musicais, culturais e de outros segmentos artísticos, no primeiro dia, é organizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência da Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, com apoio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer.

A superintendente da Sejucel, Camila Lima ressaltou que, a principal finalidade do Circuito Rondon Cultural é o resgate e o fortalecimento da cultura do Estado. “Este evento propõe uma experiência de imersão no universo cultural rondoniense, trazendo em sua programação diversas formas de arte, como música, teatro, cinema, circo, capoeira, a cultura clássica, contemporânea, indígena, afro, entre outras”.

Ainda, Camila Lima destacou que a expectativa do Circuito Rondon Cultural “marque o início de um grande festival tradicional em nosso Estado, desenvolvido na gestão do governador Marcos Rocha”.

A coordenadora de cultura da Sejucel, Madma Dias, comentou que, “o evento tem como premissa mostrar o que há de melhor na cultura do Estado, fomentando toda a classe artística, sendo uma grande oportunidade de toda a comunidade prestigiar as apresentações, tanto presencialmente, como online”.

A abertura do circuito ficou por conta da Banda Luana Shockness; Quadrilha Mirim Rosa Divina; Grupo de Dança Pyovanya, cantor Ulisses Guedes; Quadrilha Junina Tradição e Boi Adulto Marronzinho.

PROGRAMAÇÃO

Neste sábado (26), a programação terá início às 19h, com encerramento à meia-noite, com atrações de Lucy Ribeiro; Boi Bumbá Veludinho; Quadrilha Matuto do Socialista; Boi Bumbá Tira-Teima; Quadrilha Junina Jucadiro; Companhia de Dança Furacão do Brasil; Grupo JUAPB e Banda Locomotiva.

No domingo (27), das 19h à meia-noite, o evento vai contar com as participações do DJ Diego Henrique; Quadrilha A Roça é Nossa; Wilhak; Grupo Ilé Ase Oná Afefé Oya; Grupo de Dança Talita Neves; Quadrilha Rádio Farol; Pyovanya Tyrlley e SD Banda.

Fonte: Governo RO