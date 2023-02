Polícia Militar divulga data para entrega de documentos relativos à 5ª fase do concurso público

O Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, dá continuidade à 5ª fase do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva para as classes iniciais do quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar, conforme edital publicado na edição 27 do Diário Oficial do Estado, do dia 8 de fevereiro. . Trata-se da investigação pessoal dos candidatos.

Para a investigação social, será necessário que os candidatos entreguem o Formulário da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade – FACSRI devidamente preenchido e assinado, bem como a documentação, nos períodos de 13 a 17 de fevereiro de 2023 ou 23 e 24 de fevereiro de 2023, das 7h30 às 12h, no Centro de Inteligência, situado no Comando-Geral da PM, localizado à Avenida Tiradentes, nº 3360, Embratel, em Porto Velho. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital nº 1 –Sesdec – PM/RO, de 7 de julho de 2022 e suas alterações , além das contidas no formulário supracitado.

O governador Marcos Rocha reiterou a importância do concurso para novos oficiais combatentes. “A contratação de novos tenentes para a Polícia Militar é necessária, pois mantém a renovação do efetivo na atividade ostensiva em nosso Estado” enfatizou.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia torna pública a retificação dos subitens 4.1 e 4.1.1 constantes do Edital nº 12 – SESDEC – PM/RO, de 2 de fevereiro de 2023, conforme a seguir especificado. Conforme o item 4.1.1 do edital, a documentação especificada no Edital nº 1 – SESDEC – PM/RO e nas páginas 25/26 do formulário, deverá ser entregue pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração devidamente assinada.

