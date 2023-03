Polícia Militar inicia Operação Máximus e reforça efetivo em todo o Estado

Com o objetivo de reforçar o efetivo para atuar no combate à criminalidade de forma mais intensiva, ocorreu a primeira fase da Operação Máximus, que faz parte do programa Cidade Segura, coordenada pelo Comando Regional de Policiamento da Polícia Militar. A ação promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, teve início na terça-feira (7), na Capital.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha frisou que a presença policial é essencial para garantir a segurança e a ordem na sociedade. “As operações policiais acontecem de forma pontual e visam coibir ações criminosas, fazendo com que o cidadão se sinta seguro”.

A operação Máximus visa prevenir e combater crimes como: tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio, entre outros; ajudando a reduzir a criminalidade nas comunidades, garantir a ordem pública, fazendo com que as leis sejam respeitadas. Além disso, garante àqueles que cometem crimes sejam responsabilizados por suas ações.

O secretário adjunto da Sesdec, Hélio Gomes ressaltou que, o governo atua firmemente para garantir que a criminalidade não prevaleça. Segundo o secretário, outras ações como esta, estão sendo programadas para que essa intensificação ocorra com mais frequência. “O objetivo da operação, assim como todos os reforços policiais empregados no Estado, é chegar à redução dos indicadores de criminalidade, de crimes com menor potencial aos de maior comoção social”.

A ação policial coordenada vai acontecer durante o mês de março, e conta com um efetivo de mais de 50 policiais militares atuando diariamente de forma pontual e assertiva no combate ao crime.

