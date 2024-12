Polícia Militar lança Operação: “Aliança pela Vida, Moradia Segura”

Durante a operação de monitoramento ecológico na Bacia Hidrográfica do Guaporé, no dia 22 de dezembro de 2024, a Polícia Militar Ambiental flagrou o transporte irregular de 473,27 kg de pescado, incluindo espécies de captura proibida como pirarucu, tambaqui e filhote. A abordagem ocorreu próximo ao km 13, na Linha 95, em São Francisco do Guaporé, Rondônia.

A equipe da Polícia Militar Ambiental, realizou a fiscalização de um veículo Strada, onde encontrou o pescado acondicionado sob uma lona preta. Questionados, os envolvidos apresentaram informações inconsistentes sobre a origem e documentação necessária para o transporte.

Os acusados, afirmaram que o pescado seria oriundo de estoques declarados, mas não apresentaram comprovação. Foi constatado também que as mantas de pirarucu estavam abaixo do tamanho permitido por lei, em descumprimento à Portaria Nº 146/2020, que regula a pesca e transporte durante o período de defeso.

Diante das irregularidades, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé. O veículo utilizado no transporte foi apreendido, e os 473,27 kg de pescado foram destinados a três instituições sem fins lucrativos, incluindo igrejas e a APAE local, conforme os termos de doação emitidos.

A ação da PMRO reforça o compromisso com a proteção ambiental e a aplicação rigorosa das leis para preservar os recursos naturais. Operações como essa são fundamentais para combater práticas ilegais que ameaçam o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade da fauna aquática de Rondônia. A Polícia Militar Ambiental segue firme na sua missão de proteger o patrimônio natural e garantir a segurança ambiental no estado.

Foto: Pescado.

Fonte: PM RO