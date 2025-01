Polícia Militar prende foragido do sistema prisional suspeito de diversos furtos

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação de um homem suspeito de cometer diversos furtos no município de Cujubim. O suspeito foi detido pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 07, e tentou atrapalhar a ação ao fornecer nome falso, para evitar que os policiais militares descobrissem que ele era foragido do sistema prisional de Jaru. Na ação um objeto foi recuperado.

A equipe policial chegou ao homem, de 23 anos, após receber uma denúncia anônima que indicava sua localização. No local foi encontrado um relógio, objeto que o infrator confessou ter furtado. Durante a abordagem ele não portava nenhum documento de identificação e forneceu dados falsos referentes a sua identificação, porém logo foi descoberto sua verdadeira identidade.

Com a identificação verdadeira, foi descoberto um mandando de prisão em aberto e que o infrator estava foragido do sistema prisional de Jaru há quase um ano, unidade onde ele cumpria pena por diversos crimes, entre eles roubos e furtos. Diante do flagrante, ele foi detido e apresentado à Unisp para as medidas que o caso requer.

Texto: P-5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte e foto: Boletim de ocorrência

Fonte: PM RO