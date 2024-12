Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas

Uma Sundown Web, uma Honda Titan e uma Honda CB 300 foram recuperadas pela Polícia Militar durante o dia de domingo, 29, no município de Ariquemes. Duas delas, contou com a participação da comunidade que denunciou fatos suspeitos.

A primeira moto a ser recuperada foi no início da manhã, quando uma equipe de radiopatrulha estava patrulhando pelo bairro Industrial e visualizou a motoneta Sundown Web próximo a uma casa de show e na consulta veicular, constatou que ela havia sido roubada no sábado, 28, no bairro Setor 11, em Ariquemes.

As outras motocicletas foram recuperadas durante a noite e contou com o apoio da comunidade. A Honda Titan foi recuperada no bairro Gerson Neco, após uma pessoa informar que achou estranho um homem estacionar a moto em frente a uma residência e sair correndo do local. A equipe da Força Tática ao averiguar a denúncia, constatou que o veículo havia sido furtado na tarde daquele dia.

Já a denúncia que auxiliou a recuperação da Honda CB 300, apontava que o veículo estava sem placa e com indícios de estar abandonado. A equipe da radiopatrulha esteve no bairro Jardim América e na consulta pelo número do chassi constatou-se que a moto havia sido furtada em uma residência há alguns dias.

Os veículos foram apresentados à delegacia para posteriormente serem restituídos a seus proprietários. Os autores dos crimes não foram localizados.

]Texto: P-5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte e foto: Boletim de ocorrência

Fonte: PM RO