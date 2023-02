Polícia Militar realiza segurança dos foliões no maior evento carnavalesco do estado de Rondônia

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou a Operação Carnaval 2023, no dia 10 de fevereiro. Na tarde de sábado (18), a Operação deu continuidade na região Central de Porto Velho, com o 1º Batalhão de Polícia Militar, executando o policiamento junto às demais unidades operacionais da corporação para manter a ordem pública dos foliões durante o desfile da Banda do Vai Quem Quer; pelas ruas e avenidas do Centro da cidade. “Mais uma atividade desenvolvida pelo 1º Batalhão, que realizará neste ano policiamento em 11 blocos carnavalescos, somente na área central. Estamos conseguindo manter a ordem pública nos eventos. Contamos com um efetivo reforçado com as unidades especializadas da Corporação e também o Núcleo de Operações Aéreas – NOA, da Sesdec”, disse o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Wilton Amorim, que comandou o policiamento na Banda do Vai Quem Quer.

Nas instruções com o efetivo, antes do início da Operação, foi orientado quanto à segurança individual de cada policial militar. O Comandante da Corporação foi representado pelo chefe do Estado Maior-Geral, coronel PM Carlos Gomes. Também estiveram presentes na preleção o coordenador de Planejamento Operacional, coronel PM Marcos Freire; comandante Regional de Policiamento I, coronel PM Robinson Brancalhão; coordenadora de Saúde, coronel PM Eliane e demais oficiais.

O coronel Marcos Freire explicou sobre a perspectiva de execução da Operação Carnaval 2023, na Banda do Vai Quem Quer: “Foi um evento com muita tranquilidade, tivemos poucas ocorrências policiais. A Banda do Vai Quem Quer, que é o maior evento carnavalesco do Estado, tem se tornado um evento de paz. As pessoas vão curtir, se divertir e brincar, e a Polícia Militar esteve presente durante todo o evento e após, para que as estas pudessem retornar para suas casas com total segurança”.

Fonte: Governo RO