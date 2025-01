Polícia Militar recupera carro furtado em Ariquemes

Na tarde de segunda-feira, 30, a Polícia Militar de Rondônia recuperou um veículo modelo Fiesta furtado no munícipio de Ariquemes. Uma guarnição da Força Tática recebeu informações que havia um carro trafegando pela cidade, sendo que este veículo possui restrição de furto/roubo e teria sido identificado pelas câmeras de segurança da cidade. . Durante tentativa de localização do veiculo, os policiais identificaram que o suspeito moraria no bairro Setor 06, porém em primeiro momento, o automóvel não foi localizado, mas enquanto era realizado deslocamento pela avenida Perimetral Leste entre os bairros Rota do Sol e Jardim Alvorada, o automóvel foi localizado na calçada da oficina mecânica.

De imediato foi feito contato com o proprietário do estabelecimento, ele informou que o suspeito chegou ao estabelecimento e teria contratado os serviços da empresa para que fosse realizado alguns reparos na parte mecânica do automóvel, devido aos problemas mecânicos, o automóvel estaria estacionado em frente à residência e que após a contratação da empresa, se deslocaram para o setor 06 e rebocaram o automóvel para a oficina, onde deram início aos reparos.

Juntamente com o proprietário do estabelecimento a guarnição se deslocou até a residência do indivíduo. Em uma conversa com o elemento ele relatou que há aproximadamente dois meses teria adquirido o automóvel, e como forma de pagamento teria repassado uma motoneta e R$4,200,00 para um amigo. Também acrescentou que antes de adquirir o automóvel teria realizado uma pesquisa veicular, não sendo identificado nenhum tipo de restrição contra o automóvel e que o conduzido teria feito um acordo como o vendedor um prazo de dois meses para que realizasse a transferência de propriedade do veiculo.

O conduzido confirmou que teria contratado os serviços da empresa e que há aproximadamente 15 dias ao ir a um despachante para realizar o pagamento quanto a documentação do veiculo, teria descoberto que o automóvel possuía restrição de roubo/furto, após procurou novamente o vendedor e lhe questionou sobre a restrição, onde o amigo teria confirmado que registou ocorrência narrado o furto do automóvel, mais iria retirar a queixa.

Diante dos fatos, o suspeito juntamente com o veículo recuperado forma conduzido a Unisp para as devidas medidas cabíveis.

Texto: P-5 do 7º BPM / PVSA Letícia

Fonte e fotos: Boletim de Ocorrência

