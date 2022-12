Polícia Rodoviária Federal apreende 501 papelotes de cocaína na BR 381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 501 papelotes de cocaína na rodovia BR 381, no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A droga estava em um ônibus que saiu da capital paulista com destino a Mata Verde (AL). A apreensão ocorreu na noite de ontem (10).

A ação da PRF foi feita com auxílio de cães farejadores. Os papelotes, prontos para o consumo, estavam dentro de uma lixeira no interior do ônibus. Segundo a PRF, a pessoa responsável pelo transporte da droga não foi localizada.

A polícia estima que o crime organizado deixou de lucrar mais de R$ 70 mil em com a apreensão do produto. A ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia de Pouso Alegre.