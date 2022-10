Canditado ao Governo de SP, sofre atendado na Comunidade de Paraisópolis

A operação realizou a destruição de uma ponte irregular que foi instalada na TI Karipuna sem autorização da FUNAI

A Polícia Federal realizou na sexta-feira (14) ações ostensivas de fiscalização na Terra Indígena Karipuna, visando cumprir uma série de medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 709.

A ação contou com apoio de explosivistas do Comando de Operações Táticas (COT) da PF e apoio aéreo do Comando de Aviação da PF (CAV) e do IBAMA.