PF e IBAMA realizam fiscalização em garimpo ilegal no Rio Madeira

Forças de segurança estão em campo contra o tráfico

O Governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha se reuniu com o alto comando da segurança pública do Estado na manhã deste domingo, 9, para estabelecer os novos rumos da pasta. O encontro foi organizado pelo novo titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Tenente-coronel Felipe Vital, e a ordem do Governador foi clara: é tolerância zero com a criminalidade.

As forças de segurança pública, atuarão de forma integrada, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade.

Durante sua fala, o coronel Vital, como é conhecido, reiterou que as atividades de segurança pública serão redobradas em Rondônia. “Nosso objetivo é garantir a segurança das pessoas, todos os agentes de segurança em Rondônia carregam consigo esse compromisso e tenho certeza que vamos entregar os resultados que a população precisa”, garantiu o comandante.

As polícias Militar e Civil já estão em campo e intensificaram com a operação Máximus, realizando diversas operações contra o tráfico de drogas e apreensão de armas e criminosos. Equipes de investigação e inteligência também estão na ativa para acelerar ainda mais, o trabalho que foi determinado pelo governador.