Polícia Federal deflagra operação de combate ao tráfico de pessoas

Operação cumpre Mandado de Busca e Apreensão

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (18/10/2022), a Operação COATING, para combater crimes relacionados à prática do crime de contrabando de migrante.

A investigação iniciou-se em dezembro de 2021 após denúncias, de provável envolvimento de um homem no envio, de forma clandestina, de pessoas aos Estados Unidos. Durante a investigação e a partir de colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), foi possível estabelecer relação entre o investigado e, supostos, migrantes clandestinos seja como remetente, seja como destinatário de valores, possivelmente, relacionados à intermediação para migração ilegal.

egundo as investigações demonstraram, as transações monetárias ocorreram com brasileiros que foram detidos por tentativa de ingresso ilegal nos EUA em data próxima a viagem destes nacionais com destino ao México. Com efeito, esses viajantes apenas possuem registro de saída do Brasil, sem registro de retorno ou com registro de detenção por tentativa de ingresso irregular em território americano, o que indica que entram irregularmente nos Estados Unidos por intermédio dos denominados “coiotes”.

Avançando na apuração dos fatos, a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, após pedido apresentado pela PF, deferiu o pedido de busca e apreensão, que foi cumprido nesta manhã.