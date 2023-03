Policiais militares recebem capacitação para atendimento com Língua Brasileira de Sinais

Com o objetivo de homenagear e reconhecer o esforço da mulher educadora, aconteceu na sexta-feira (10), uma roda de conversa com o tema “Saúde mental da mulher educadora: desafios para manter o equilíbrio”, promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc. O evento seguiu com um café da manhã celebrado às servidoras da secretaria, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março.

A roda de conversa foi mediada pela psicóloga e analista educacional, Val Marques, com a participação da diretora-geral de Educação, Irani Oliveira; da psicóloga Elizete Gonçalvez; e da administradora do controle externo do Tribunal de Contas de Rondônia, Rossilena Marcolino de Souza.

“Neste mês de março, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, é fundamental reforçar o quanto se busca por igualdade e independência no dia a dia. Cenário que ficou ainda mais exposto no contexto vivenciado pela pandemia nos últimos anos, onde estudos revelaram que mais de 30% das mulheres afirmaram ter sintomas de estresse, transtorno de ansiedade e depressão”, ressaltou a psicóloga Elizete.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou a relevância em se tratar deste assunto, recorrente na sociedade brasileira, e referenciada pelos Conselhos de Medicina, quanto aos devidos cuidados no que se refere à saúde mental. “Embora seja um mês de comemoração, sabemos que o momento exige cautela e cuidados necessários com a saúde mental das mulheres, devido à atual jornada destas, tanto no campo pessoal quanto profissional”, reforçou.

PROJETO

A Seduc desenvolve o projeto Março Mulher desde 2017. A realização desta ação trata especificamente em desenvolver atividades para além da celebração do 8 de março, visando promover a valorização da mulher educadora como ferramenta de prevenção ao adoecimento no trabalho, que vão desde atividades de ginástica laboral temática, palestras educativas, cuidados pessoais e feira da mulher empreendedora.

Para a secretária da pasta, Ana Pacini, “tais ações existem para dar visibilidade à mulher na sociedade, com ênfase às conquistas e desafios da mulher educadora”, ressaltou.

