Policiais penais de Rondônia participam de capacitação em intervenção tática

Os preparativos são reforçados para realização da 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece de 22 a 27 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná. Para viabilizar toda a estrutura no local reuniões e visitas às entidades parceiras da maior feira do agronegócio da região Norte do país já estão acontecendo.

A Rondônia Rural Show Internacional é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. Devido ao sucesso das últimas edições a realização da Feira foi ampliada de quatro para seis dias.

O governador do Estado, Marcos Rocha destaca que a 10ª Rondônia Rural Show Internacional está sendo planejada para receber as empresas e o público, desatacando as ações que irão refletir positivamente na infraestrutura. “Por esse motivo toda a equipe do Governo de Rondônia está trabalhando para que a Feira seja a melhor de todas as edições. Toda logística está sendo minuciosamente estudada para termos um resultado maior e apresentarmos o potencial que Rondônia tem para outros estados do Brasil e o mundo”, afirmou o governador.

De acordo com o secretário da Seagri, Luiz Paulo da Silva Batista, esse ano o tema será: “Tecnologias Sustentáveis”. “A ideia da 10ª edição é fomentar a discussão sobre o uso de tecnologias mais sustentáveis e colaborar com o meio ambiente, o Governo do Estado está confiante, pois, nesta edição a feira traz muitas histórias e conquistas para Rondônia”, comentou Luiz Paulo.

Para coordenador e secretário adjunto, da Seagri, Janderson Dalazen, as tratativas têm a finalidade de estreitar e alinhar os preparativos para a Feira, aumentando a segurança e a confiabilidade do evento que envolve o agronegócio. “Toda equipe vem se desdobrando para garantir que desde o pequeno, médio e grande produtor possa acompanhar a modernização no setor do Agro”, disse Dalazen.

O Centro Tecnológico Vandeci Rack vem com novidades na estrutura, como o asfaltamento da avenida principal, ampliação do sistema hidráulico e elétrico, entre outras ações para melhoria do espaço que deve receber mais de 600 expositores, com expectativa de 300 mil visitantes. Lembrando que o evento estimula a economia do município de Ji-Paraná e de Rondônia, através da geração empregos e renda nas áreas de hotelaria, restaurantes e alimentação.

