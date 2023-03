Policiais Penais participam de curso de gerenciamento de crise no sistema prisional

Na região do Vale do Guaporé, além da população de São Miguel do Guaporé, município sede do evento, os debates contaram com representantes dos municípios de São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Seringueiras. Em Rolim de Moura compareceram representantes de Novo Horizonte do Oeste; Santa Luzia d’Oeste; Nova Brasilândia d’oeste; Castanheiras; e Alta Floresta d’Oeste.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Beatriz Basílio ressaltou como tem sido importante a participação da sociedade nos debates já realizados. “Agradeço a receptividade de todos os municípios que temos passado. É a partir dessas audiências que as proposituras apresentadas poderão se tornar projetos, programas ou uma ação contínua do Governo do Estado, para alguma área específica e finalística. Essa é a hora da população se fazer ouvida”, lembrou.

Distribuídos em 12 salas temáticas, os participantes apresentaram propostas nas áreas de Saúde, Segurança Pública, Educação, Assistência Social, Agronegócio, Cultura e Lazer, Desenvolvimento Ambiental, Turismo, Tecnologia e Inovação, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e Infraestrutura e Logística.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha frisou que, os debates realizados de forma regional permitem ao Estado entender melhor a necessidade local. Por isso, tem reforçado a participação de todos nesse processo. “O envolvimento dos representantes da sociedade civil e das autoridades na apresentação de sugestões, enriquece os debates para que possamos alinhar as políticas públicas dentro do processo de elaboração do nosso Plano de Governo”, enfatizou.

As audiências públicas contaram com a presença de um público formado por autoridades estaduais, municipais, lideranças políticas que atuam na região, além dos representantes da sociedade civil organizada.

Contribuindo no eixo de Cultura, a representante das Organizações Não Governamentais de Rolim de Moura, Helionice de Moura Silva, disse entender como louvável e necessária a iniciativa do Governo do Estado. Enfatizou entender as limitações dos recursos públicos, mas que, quando esses recursos chegam por meio do olhar de quem está vivenciando as necessidades do dia a dia, os resultados passam a ser mais efetivos. “Tudo o que chegar até nós, é claro que recebemos com gratidão, mas quando temos oportunidades como essa, onde podemos debater e ser ouvidos, as chances das nossas demandas pontuais serem atendidas é ainda maior. Parabéns a todos por essa iniciativa”, destacou.

Na segunda-feira, 20, a cidade de Ji-Paraná está sendo a sede dos debates.

Segue cronograma das atividades:

Dia 21, Ouro Preto;

Dia 22, Jaru;

Dia 23, Ariquemes;

Dia 27, Guajará-Mirim; e

Dia 30, em Porto Velho.

Fonte: Governo RO